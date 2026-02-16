Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte steigen über Dach in Discountermarkt ein und brechen Tresor auf: Zeugen in Kassel-Oberzwehren gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Oberzwehren:

Unbekannte sind am Wochenende über das Dach in einen Discountermarkt in Kassel-Oberzwehren eingebrochen und haben gewaltsam einen Tresor geöffnet. Dabei richteten sie mit ihrem brachialen Vorgehen einen hohen Sachschaden an, der im Bereich von mehreren tausend Euro liegen dürfte. Mit erbeutetem Münzgeld flüchteten die Einbrecher letztlich unerkannt. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Die Tat ereignete sich zwischen Samstag, 20:30 Uhr und Sonntag, 07:05 Uhr in der Mattenbergstraße. Wie die aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Süd-West berichten, waren die Täter vermutlich über eine neben dem Gebäude stehende Paketstation auf das Dach geklettert. Indem sie mehrere Dachziegel entfernten und gewaltsam die Deckenplatten durchbrachen, gelangten sie in das Büro des Geschäfts, wo die Unbekannten schließlich einen Tresor für Münzgeld gewaltsam öffneten. Über den Einstieg im Dach flüchteten sie mit ihrer Beute wieder nach draußen, wo sich die Spur der Einbrecher verliert. Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo bitten nun um Hinweise und bitten Zeugen, die am Wochenende verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Discountermarkts beobachtet haben und Hinweise zu dem Einbruch geben können, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell