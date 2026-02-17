Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Landkreis Schwalm-Eder - Malsfeld-Dagobertshausen: Wohnhausbrand mit einer tödlich verletzten Person

Am Dienstag, 17.02.2026, gegen 02:40 Uhr, wird ein Vollbrand eines Wohnhauses in der Ostheimer Straße in Malsfeld-Dagobertshausen gemeldet. Bei dem Brandobjekt handelt es sich um ein älteres, kleines Ein-Familien-Fachwerkhaus. Im Wohnzimmer des Hauses wurde eine leblose Person aufgefunden. Ob es sich bei der Person um den allein dort gemeldeten 72-jährigen Hausbewohner handelt, bedarf noch weiterer Ermittlungen. Diese wurden durch die Kriminalpolizei in Homberg bereits aufgenommen. Ebenso dauern die Ermittlungen zur Brandauslöseursache an. Der durch den Brand entstandene Sachschaden beläuft sich im mittleren fünfstelligen Eurobereich. Durch die Feuerwehr konnte der Brand zügig gegen 03:40 Uhr vollständig gelöscht werden. Angrenzende Wohnhäuser wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen.

