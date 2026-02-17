PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Landkreis Schwalm-Eder - Malsfeld-Dagobertshausen: Wohnhausbrand mit einer tödlich verletzten Person

Kassel (ots)

Am Dienstag, 17.02.2026, gegen 02:40 Uhr, wird ein Vollbrand eines Wohnhauses in der Ostheimer Straße in Malsfeld-Dagobertshausen gemeldet. Bei dem Brandobjekt handelt es sich um ein älteres, kleines Ein-Familien-Fachwerkhaus. Im Wohnzimmer des Hauses wurde eine leblose Person aufgefunden. Ob es sich bei der Person um den allein dort gemeldeten 72-jährigen Hausbewohner handelt, bedarf noch weiterer Ermittlungen. Diese wurden durch die Kriminalpolizei in Homberg bereits aufgenommen. Ebenso dauern die Ermittlungen zur Brandauslöseursache an. Der durch den Brand entstandene Sachschaden beläuft sich im mittleren fünfstelligen Eurobereich. Durch die Feuerwehr konnte der Brand zügig gegen 03:40 Uhr vollständig gelöscht werden. Angrenzende Wohnhäuser wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen.

Frank Jochheim, Erster Polizeihauptkommissar

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: +49 561-910 0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Während der Regelarbeitszeit
Pressestelle
Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren