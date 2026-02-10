Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 29-jähriger Fahrraddieb ertappt und vorläufig festgenommen

Darmstadt (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am Sonntagnachmittag (8.2.) den Diebstahl eines Fahrrads und informierte die Polizei.

Gegen 13 Uhr brach nach derzeitigen Erkenntnissen ein Mann im Alter von 29 Jahren gewaltsam das Schloss eines abgeschlossenen Mountainbikes im Bereich der Straße "Große Bachgasse" auf und flüchtete mit diesem in Richtung Marktplatz. Die sofort hinzugezogene Polizeistreife stellte im Rahmen der eingeleiteten Fahndung den Fahrraddieb im Bereich des Marktplatzes und nahm ihn vorläufig fest. Der 29-Jährige wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten müssen.

