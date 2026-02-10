PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Zeugen nach Einbruch in Wohnhaus gesucht

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus hat die Rüsselsheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen drangen am Montag (09.02.), in der Zeit zwischen 14.15 und 19.30 Uhr, bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Franz-Schubert-Straße ein und durchsuchten es nach Wertgegenständen. Ohne Beute suchten sie anschließend das Weite.

Die Rüsselsheimer Kripo (K 21/22) ermittelt und nimmt Hinweise von Zeugen, die in diesem Fall verdächtige Beobachtungen gemacht haben, unter der Rufnummer 06142/6960 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

