PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Einbrecher erbeuten Bargeld
Wer kann Hinweise geben?

Griesheim (ots)

Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Kriminelle zwischen Samstag (7.2.), 17 Uhr, und Montag (9.2.), 9.30 Uhr, Zutritt in eine Firma in der Ottostraße. Sie gelangten gewaltsam durch eine Tür ins Innere, begaben sich in den Verkaufsraum und entwendeten aus der Kasse Bargeld. Daraufhin brachen sie in derselben Art und Weise in ein angrenzenden Büro ein. Ob die Täter hier Beute gemacht haben bedarf weiterer Ermittlungen. Im Anschluss flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kripo in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 10.02.2026 – 09:44

    POL-DA: Rüsselsheim: Brand in Treppenhaus endet glimpflich

    Rüsselsheim (ots) - Am Dienstagmorgen (10.02.), gegen 3.15 Uhr, wurde der Feuerwehr und der Polizei ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Grabenstraße gemeldet. Das Feuer wurde vor Eintreffen der Einsatzkräfte vom im Haus wohnenden Hausmeister bereits mit einem Feuerlöscher gelöscht. Durch die Feuerwehr wurde das Treppenhaus anschließend belüftet. Der Brand entstand aus bislang unbekannter Ursache vor einer ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 09:27

    POL-DA: Heppenheim: Hausbewohner vertreibt Einbrecher

    Heppenheim (ots) - Gerade noch rechtzeitig hatte ein Hausbewohner in der Goethestraße am frühen Dienstagmorgen (10.02.), gegen 5.00 Uhr, einen Einbrecher bemerkt. Der Unbekannte hegte sich wohl in Sicherheit und ging davon aus, dass niemand zu Hause war. Er schlug ein Fenster ein. Dies weckte den 69-jährigen Hausbewohner. Der Mann vertrieb den ungebetenen Besucher. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 09:27

    POL-DA: Babenhausen: Einbruch in Kita / Zeugen gesucht

    Babenhausen (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Freitag (6.2.), 16.30 Uhr, und Montagmorgen (9.2.), 7 Uhr, in einen Kindergarten in der Straße "Am Trompeterwäldchen" ein. Aktuellen Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Kriminellen gewaltsam über ein Fenster Zugang zu Büroräumen. Im Innern brachen sie diverse Schränke auf und erbeuteten unter anderem mehrere Tablets, Laptops und Beamer. Im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren