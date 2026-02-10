Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Einbrecher erbeuten Bargeld

Wer kann Hinweise geben?

Griesheim (ots)

Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Kriminelle zwischen Samstag (7.2.), 17 Uhr, und Montag (9.2.), 9.30 Uhr, Zutritt in eine Firma in der Ottostraße. Sie gelangten gewaltsam durch eine Tür ins Innere, begaben sich in den Verkaufsraum und entwendeten aus der Kasse Bargeld. Daraufhin brachen sie in derselben Art und Weise in ein angrenzenden Büro ein. Ob die Täter hier Beute gemacht haben bedarf weiterer Ermittlungen. Im Anschluss flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kripo in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell