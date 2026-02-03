Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/BAB6: Verkehrsunfall führt zu hohem Sachschaden

Mannheim (ots)

Am Montagmorgen kam es auf der Autobahn A6 zwischen dem Autobahnkreuz Viernheim und Autobahnkreuz Mannheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Autos beschädigt wurden.

Eine 22-jährige Frau fuhr am Montagmorgen gegen 07:45 Uhr mit einem VW auf der linken der drei Fahrspuren in Richtung Heidelberg. Vor ihr fuhr ein 50-jähriger BMW-Fahrer, der aufgrund des Verkehrsaufkommens seine Geschwindigkeit verringerte. Die VW-Fahrerin konnte nicht rechtzeitig bremsen und eine Kollision nicht mehr verhindern.

Verletzt wurde durch die Kollision niemand.

Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf rund 11.000 Euro.

Die Unfallaufnahme und die weiteren Ermittlungen erfolgen durch die Autobahnpolizei Seckenheim.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell