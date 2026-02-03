PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: Arbeitsmaterialien einer Baustelle entwendet - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Zeit zwischen Samstagnachmittag gegen 16:00 Uhr und Montagmorgen gegen 07:30 Uhr entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft mehrere Arbeitsmaterialien von einer Baustelle in der Straße Römerstadion.

Der oder die Unbekannten verschafften sich zunächst Zutritt zu dem umzäunten Gelände und entwendeten anschließend unter anderem mehrere Meter Stromkabel, Schrauben und Fugenkleber von dem Gelände. Welches Fahrzeug für den Transport verwendet wurde, ist noch unklar. Die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Ob die Tat mit anderen Taten im Zusammenhang steht, ist Gegenstand der Ermittlungen, die vom Polizeirevier Ladenburg geführt werden. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06203 9305-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Celina-Marie Petersen
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

