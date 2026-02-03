Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6: Auffahrunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen

Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6 (ots)

Eine leichtverletzte Person und erheblicher Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls mit mehreren beteiligten Fahrzeugen am Montagvormittag auf der A 6 bei Dielheim.

Ein 26-jähriger Mann war gegen 9:30 Uhr mit seinem Ford-Transporter auf der linken Fahrspur der A 6 in Fahrtrichtung Mannheim unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Sinsheim und Wiesloch/Rauenberg musste er sein Fahrzeug verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen. Ein nachfolgender 53-jähriger VW-Passat-Fahrer brachte sein Fahrzeug ebenfalls zum Stillstand, während ein dahinter befindlicher Autofahrer nach rechts auswich. Der nachfolgende 38-jährige Fahrer eines VW-Golf konnte aufgrund nicht an die Witterungsverhältnisse angepasster Geschwindigkeit nicht mehr rechtzeitig bremsen, fuhr auf den Passat auf und schob diesen auf den Ford.

Der Fahrer des VW-Passat erlitt leichte Verletzungen und wurde durch Rettungskräfte vor Ort medizinisch betreut.

Alle drei Fahrzeuge wurden stark beschädigt. Die beiden VW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 35.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme, die durch die Autobahnpolizei Walldorf erfolgte, ergaben sich keine nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

