Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Trickdieb entwendet Handtasche an Wohnungstür - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Montagvormittag wurde einer 74-jährigen Frau an ihrer Wohnungstür in der Mannheimer Innenstadt die Handtasche entwendet.

Ersten Ermittlungen zufolge klingelte ein bislang unbekannter Mann gegen 11:00 Uhr an der Tür einer Wohnung eines Mehrparteienhauses im Quadrat T 3 und gaukelte der Bewohnerin vor, Hilfe bei einer defekten Toilettenspülung zu benötigen. Als die hilfsbereite Frau in ihrer Wohnung zwei Eimer mit Wasser befüllte, nutzte der Täter die Situation und nahm die Handtasche der Seniorin an sich. Im Anschluss nahm der er auch die beiden befüllten Eimer entgegen und verschwand im Treppenhaus.

Die Person konnte von der Frau wie folgt beschrieben werden:

- männlich,

- etwa 30 Jahre alt,

- circa 180 cm groß,

- schlanke Statur,

- dunkle, kurze Haare,

- südländisches Erscheinungsbild.

Er soll zum Tatzeitpunkt mit einem dunklen Pullover sowie einer dunklen Hose und orangefarbigen Badelatschen bekleidet gewesen sein. Außerdem habe er Strümpfe mit waagerechten Streifen getragen. Deutsch soll er mit Akzent gesprochen haben.

In der Handtasche hatte die Frau ihren Geldbeutel samt Inhalt verstaut. Wenige Stunden später wurde die Handtasche von einem aufmerksamen Finder unweit entfernt von dem Wohnhaus aufgefunden und der Geschädigten zurückgebracht.

Aus dem Geldbeutel wurde lediglich das darin befindliche Bargeld in Höhe von etwa 250 Euro entwendet. Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Präventionstipps Ihrer Polizei:

Trickdiebstahl in Wohnungen ist nach dem Taschendiebstahl auf der Straße die vermutlich häufigste Straftat, von der ältere Menschen betroffen sein können. Es ist verstärkt zu beobachten, dass Tricktäterinnen und Tricktäter vermehrt auch Seniorenwohnhäuser und -wohnanlagen aufsuchen, da die dortigen Pförtnerdienste in zunehmendem Maße abgebaut werden. Dort, aber auch bei anderen Wohnformen täuschen die Täter ihre Opfer, um sich Zutritt zur Wohnung zu verschaffen und zu stehlen. Alle bekannten Täter-Arbeitsweisen lassen sich auf drei Grundmuster zurückführen:

- das Vortäuschen einer Notlage, die scheinbar ein Hilfeleistung oder Unterstützung durch das Opfer in der Wohnung erfordert.

- das Vortäuschen einer offiziellen Funktion, die den Täter vermeintlich zum Betreten der Wohnung berechtigt.

- das Vortäuschen einer persönlichen Beziehung zum Opfer, die eine Einladung zum Betreten der Wohnung nahelegt.

Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell