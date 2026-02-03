Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Schmuck und Bargeld aus Einfamilienhaus entwendet - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstag im Zeitraum zwischen 14:00 Uhr und 19:00 Uhr wurden aus einem Einfamilienhaus in der Straße In den Gottsäckern Schmuckstücke aus Silber sowie ein niedriger Bargeldbetrag entwendet.

Um sich Zutritt zu dem Wohnhaus zu verschaffen, hebelte eine bislang unbekannte Täterschaft zunächst ein Fenster auf und gelangte durch dieses ins Innere. In sämtlichen Räumen wurde nach Wertgegenständen gesucht. Bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde neben Schmuckgegenständen ein Bargeldbetrag im zweistelligen Bereich entwendet. Anschließend verließen sie die Örtlichkeit in unbekannte Richtung. Die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Das Fachdezernat für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg führt die Ermittlungen und bittet Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu der Tat mitteilen können, sich unter der Telefonnummer 0621 174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

Sichern Sie Ihr Zuhause. Die Polizei rät generell zu Folgendem:

- Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab.

- Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster.

- Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck.

- Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus.

- Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück.

- Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei.

- Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.

Weitere Informationen erhalten Sie unter folgendem Link: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/ .

