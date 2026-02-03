PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Schmuck und Bargeld aus Einfamilienhaus entwendet - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstag im Zeitraum zwischen 14:00 Uhr und 19:00 Uhr wurden aus einem Einfamilienhaus in der Straße In den Gottsäckern Schmuckstücke aus Silber sowie ein niedriger Bargeldbetrag entwendet.

Um sich Zutritt zu dem Wohnhaus zu verschaffen, hebelte eine bislang unbekannte Täterschaft zunächst ein Fenster auf und gelangte durch dieses ins Innere. In sämtlichen Räumen wurde nach Wertgegenständen gesucht. Bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde neben Schmuckgegenständen ein Bargeldbetrag im zweistelligen Bereich entwendet. Anschließend verließen sie die Örtlichkeit in unbekannte Richtung. Die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Das Fachdezernat für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg führt die Ermittlungen und bittet Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu der Tat mitteilen können, sich unter der Telefonnummer 0621 174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

Sichern Sie Ihr Zuhause. Die Polizei rät generell zu Folgendem:

   - Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - 
     schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab.
   - Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. 
     Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster.
   - Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher 
     finden jedes Versteck.
   - Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den 
     Schließzylinder aus.
   - Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem 
     Nachbargrundstück.
   - Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die 
     Polizei.
   - Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in 
     sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.

Weitere Informationen erhalten Sie unter folgendem Link: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/ .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Celina-Marie Petersen
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 03.02.2026 – 07:33

    POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus, PM Nr.1

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Dienstagmorgen gegen 04:20 Uhr geriet in der Alten Postgasse eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Brand. Leider konnte die freiwillige Feuerwehr Weinheim eine 81-jährige Anwohnerin nur noch tot aus der Brandwohnung bergen. Durch den aufsteigenden Rauch der brennenden ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 18:23

    POL-MA: Mannheim: Stromausfall in mehreren Ortschaften, PM Nr. 2

    Mannheim (ots) - Wie bereits berichtet kam es gegen 15:20 Uhr in Mannheim zu einem Stromausfall in den Stadtteilen Käfertal, Franklin und der Vogelstang. Wie die MVV mitteilt, hatte ein Bagger bei Bauarbeiten ein Stromkabel im Bereich des Joy-Flemming-Rings beschädigt. Betroffen waren insgesamt 36 Ortsnetzstationen. Gegen 16.25 Uhr konnte die Stromversorgung bis auf aktuell noch zwei Stationen wiederhergestellt werden. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren