Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Stromausfall in mehreren Ortschaften, PM Nr. 2

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet kam es gegen 15:20 Uhr in Mannheim zu einem Stromausfall in den Stadtteilen Käfertal, Franklin und der Vogelstang. Wie die MVV mitteilt, hatte ein Bagger bei Bauarbeiten ein Stromkabel im Bereich des Joy-Flemming-Rings beschädigt. Betroffen waren insgesamt 36 Ortsnetzstationen. Gegen 16.25 Uhr konnte die Stromversorgung bis auf aktuell noch zwei Stationen wiederhergestellt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell