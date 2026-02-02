PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Stromausfall in mehreren Ortschaften, PM Nr. 2

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet kam es gegen 15:20 Uhr in Mannheim zu einem Stromausfall in den Stadtteilen Käfertal, Franklin und der Vogelstang. Wie die MVV mitteilt, hatte ein Bagger bei Bauarbeiten ein Stromkabel im Bereich des Joy-Flemming-Rings beschädigt. Betroffen waren insgesamt 36 Ortsnetzstationen. Gegen 16.25 Uhr konnte die Stromversorgung bis auf aktuell noch zwei Stationen wiederhergestellt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Maik Domberg
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

