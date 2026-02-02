Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Stromausfall in mehreren Ortschaften, PM Nr. 1

Mannheim (ots)

Derzeit kommt es in in den Bereichen Käfertal, Franklin, Vogelstang und Rott zu einem Stromausfall.

Techniker des Netzbetreibers arbeiten derzeit an der Störungsbeseitigung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell