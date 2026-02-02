PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MA: Mannheim: Mehrere aufgebrochene Fahrradschlösser aufgefunden - Zeugen- und Geschädigtenaufruf

Mannheim (ots)

Am Sonntagmorgen verständigte ein aufmerksamer Zeuge die Polizei, als er sah, dass in der Lilienthalstraße im Bereich der Straßenbahnendhaltestelle Mannheim-Schönau mehrere durchtrennte Fahrradschlösser auf dem Boden lagen.

Bisherigen Ermittlungen zufolge öffnete eine bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam mindestens zehn Fahrradschlösser unterschiedlicher Hersteller und ließ diese zurück, bevor sie die Örtlichkeit in unbekannte Richtung verließen.

Bislang ist noch unklar, ob tatsächlich Fahrräder gestohlen wurden. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens wird derzeit vom Polizeiposten Mannheim-Schönau des Polizeireviers Mannheim-Sandhofen ermittelt.

Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, und auch Personen, denen Fahrräder gestohlen wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 77769-0 zu melden.

