Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Autofahrer rast über Verkehrsinsel

Heidelberg (ots)

Am Sonntagnachmittag gegen 16:30 Uhr verlor ein 21-jähriger Nissan-Fahrer in der Vangerowstraße die Kontrolle über diesen und raste über eine Verkehrsinsel. Der 21-Jährige war in Richtung B37 unterwegs, als er aufgrund der überhöhten Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er fuhr über eine dortige Verkehrsinsel und kollidierte mit einer Ampelanlage. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von mindestens 10.000 Euro. Verletzt wurde der Fahrer glücklicherweise nicht. Am Nissan entstand ein Totalschaden, sodass es abgeschleppt werden musste. Der 21-Jährige sieht nun einer Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell