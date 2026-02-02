PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Umkleide-Spind im Sportstudio aufgebrochen - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntagnachmittag brachen Unbekannte einen Kleiderspind in einem Fitnessstudio in Schwetzingen auf und entwendeten daraus Wertgegenstände.

Ein 64-jähriger Mann begab sich gegen 16 Uhr in das Sportstudio in der Duisburger Straße, um zu trainieren. Seine Wertsachen legte er in einen abschließbaren Spind und verschloss diesen ordnungsgemäß. Als er gegen 16:30 Uhr zurückkehrte, bemerkte er, dass die Spindtür aufgebrochen war und seine hochwertige Armbanduhr sowie sein Bargeld verschwunden waren. Der Schaden wird auf rund 4.500 Euro geschätzt. Die Ermittlungen des Polizeireviers Schwetzingen dauern an.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06202/288-0 beim Polizeirevier Schwetzingen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

