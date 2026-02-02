PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Bargeld aus Wohnung gestohlen - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Freitag wurde im Zeitraum zwischen 06:30 Uhr und 20:30 Uhr in eine Wohnung eines Mehrparteienhauses im Mannheimer Stadtteil Wohlgelegen eingebrochen.

Eine bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich zunächst Zugang in das Treppenhaus des Anwesens in der Zellerstraße und öffnete anschließend gewaltsam eine Wohnungstür. Im Inneren wurde nach Wertgegenständen gesucht. Bisherigen Ermittlungen zufolge wurden Bargeld sowie eine Spardose entwendet. Der entstandene Sach- und Diebstahlschaden liegt bei mehreren Tausend Euro. Das Fachdezernat für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg führt die Ermittlungen und bittet Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben und sachdienliche Hinweise zu der Tat mitteilen können, sich unter der Telefonnummer 0621 174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

Sichern Sie Ihr Zuhause. Die Polizei rät generell zu Folgendem:

   - Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - 
     schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab.
   - Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. 
     Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster.
   - Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher 
     finden jedes Versteck.
   - Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den 
     Schließzylinder aus.
   - Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem 
     Nachbargrundstück.
   - Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die 
     Polizei.
   - Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in 
     sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.

Weitere Informationen erhalten Sie unter folgendem Link: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/ .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Celina-Marie Petersen
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

