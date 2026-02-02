PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Zahlreiche Betrugsversuche durch falsche Polizeibeamte

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zwischen Freitag und Sonntag wurden dem Polizeirevier Schwetzingen zahlreiche Betrugsanrufe gemeldet. Dabei nutzten die Betrüger immer die gleiche Masche. Ein Anrufer gab sich als angeblicher Polizeibeamter aus und erklärte, dass in der Nähe eingebrochen wurde. Dann fragte er, ob die Angerufenen Wertgegenstände bei sich zuhause aufbewahren. Die Anrufe erfolgten mit unterdrückter Nummer. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde alle 14 Betrugsanrufe als solche erkannt, sodass kein materieller Schaden entstand. Die Kriminalpolizeidirektion Mannheim übernahm die weiteren Betrugsermittlungen.

Die Polizei rät generell bei überraschenden Anrufen:

   - Lassen Sie sich nicht zur Eile und sofortigen Handlungen 
     drängen. Machen Sie sich Notizen und fragen nach dem Namen des 
     Anrufers bzw. der Anruferin sowie einer Rückrufnummer. Am besten
     auflegen, die Sache überdenken und gegebenenfalls später 
     zurückrufen. Wichtig: Überprüfen Sie die Angaben auf ihrer 
     Plausibilität!
   - Halten Sie Rücksprache mit anderen Familienmitgliedern oder 
     Vertrauten.
   - Werden Sie immer dann besonders misstrauisch, wenn es um Geld- 
     oder andere Vermögensforderungen, Passwörter, Kontoinformationen
     oder andere sensible Daten geht. Diese sollten erst nach genauer
     Prüfung weitergegeben werden.
   - Verständigen Sie im Zweifelsfall immer und zeitnah die Polizei. 
     Die diensthabenden Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten können 
     Ihnen verlässlich Auskunft darüber geben, ob es sich um eine 
     Betrugsmasche handelt.

Weitere Informationen wie Sie sich und Ihre Verwandten gegen diese und andere Betrugsmaschen schützen können, finden sie auch online: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

