Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Streit an Tankstelle eskaliert

Heidelberg (ots)

Am Samstagmittag wollte ein 63-Jähriger seinen VW an einer SB-Tankstelle in der Hertzstraße im Heidelberger Gewerbegebiet Rohrbach-Süd betanken. Hinter ihm wartete ein 75-Jähriger mit seinem Mercedes-Benz, um nach dem 63-Jährigen die Zapfsäule zu nutzen. Allerdings bemerkte der VW-Fahrer, dass sich der Tankdeckel seines Autos auf der anderen Seite befand. Deshalb fuhr er um kurz vor 12 Uhr los, um dann zu wenden und von der anderen Seite sein Auto an die Zapfsäule zu fahren. Der 75-Jährige interpretierte das anders und fuhr an die, aus seiner Sicht nun freigewordene, Zapfsäule. An der Frage, wer nun das Recht hat zuerst tanken zu dürfen, entbrannte ein Streit zwischen den beiden Männern. Ein Zeuge schilderte, dass der 75-Jährige plötzlich losfuhr und mit seinem Mercedes-Benz gegen den VW prallte. Auch hinsichtlich der Ursache für diesen Unfall stritten die beiden Männer. Verletzt wurde niemand, aber es entstand mit insgesamt 8.000 Euro ein erheblicher Sachschaden. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

