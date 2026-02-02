Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Indoorspielplatz - Zeugenaufruf

Eine bislang unbekannte Täterschaft brach in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Wasserturmstraße in einen Indoorspielplatz ein. Ersten Ermittlungen zufolge drang die Täterschaft über ein aufgehebeltes Fenster in das Gebäude ein. Dort wurden die Geldkassetten mehrerer Spielautomaten aufgebrochen. Wie hoch der entstandene Schaden ist, kann noch nicht abschließend bewertet werden. Der Polizeiposten Eppelheim ermittelt nun wegen des Einbruchs.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 06221/ 766377 (08:00 Uhr bis 16:00 Uhr) oder beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der Telefonnummer 06221/ 3418-0 zu melden.

