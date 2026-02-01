Mannheim (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 23:30 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Audi-Fahrer die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Mannheim-Käfertal. Im Bereich der BBC-Brücke verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen Schildermasten. Die 21-jährige Beifahrerin wurde hierbei leicht verletzt und kam vorsorglich in ein ...

