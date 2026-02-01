POL-MA: Wiesloch
Rhein-Neckar-Kreis
L 594: Verkehrsunfall - eine Person eingeklemmt. PM 1
Mannheim (ots)
Auf der L 594 am Ortausgang Wiesloch in Richtung Nußloch befinden sich derzeit Polizei und Rettungskräfte, aufgrund eines Verkehrsunfalles, im Einsatz. Nach derzeitigem Stand ist eine Person in einem verunfallten Pkw eingeklemmt und muss durch die Feuerwehr befreit werden.
Es wird nachberichtet
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Oliver Metzger
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
