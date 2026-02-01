PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch
Rhein-Neckar-Kreis
L 594: Verkehrsunfall - eine Person eingeklemmt. PM 1

Mannheim (ots)

Auf der L 594 am Ortausgang Wiesloch in Richtung Nußloch befinden sich derzeit Polizei und Rettungskräfte, aufgrund eines Verkehrsunfalles, im Einsatz. Nach derzeitigem Stand ist eine Person in einem verunfallten Pkw eingeklemmt und muss durch die Feuerwehr befreit werden.

Es wird nachberichtet

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Oliver Metzger
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

  • 01.02.2026 – 09:30

    POL-MA: Mannheim: Alleinbeteiligt gegen Mast gefahren - Beifahrerin leicht verletzt

    Mannheim (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 23:30 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Audi-Fahrer die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Mannheim-Käfertal. Im Bereich der BBC-Brücke verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen Schildermasten. Die 21-jährige Beifahrerin wurde hierbei leicht verletzt und kam vorsorglich in ein ...

    mehr
  • 01.02.2026 – 09:29

    POL-MA: Heidelberg: Vorfahrt missachtet - Radfahrer schwer verletzt

    Heidelberg (ots) - Am Samstagmittag gegen 13:35 Uhr befuhr ein 42-Jähriger mit seinem Opel die Tiergartenstraße. An der Einmündung zum Hofmeisterweg wollte er die Vorfahrtsstraße verlassen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines entgegenkommenden 49-jährigen Radfahrers. Dieser prallte beim Zusammenstoß auf die Motorhaube des Fahrzeuges und stürzte im ...

    mehr
