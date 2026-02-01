Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Alleinbeteiligt gegen Mast gefahren - Beifahrerin leicht verletzt

Mannheim (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 23:30 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Audi-Fahrer die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Mannheim-Käfertal. Im Bereich der BBC-Brücke verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen Schildermasten. Die 21-jährige Beifahrerin wurde hierbei leicht verletzt und kam vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auch schätzungsweise 8.000 Euro. Die BBC-Brücke blieb für eine Dauer von ca. 25 Minuten in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Die Unfallaufnahme erfolgte durch das Polizeirevier Mannheim-Käfertal

