Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Festnahme und Ermittlungen gegen 18-Jährigen wegen mehrere Delikte nach mutmaßlichem Diebstahl einer Spielkonsole

Egelsbach (ots)

(lei) Ein 18-Jähriger steht im Verdacht, am Mittwochnachmittag in einem Elektronikfachmarkt im Kurt-Schumacher-Ring eine Spielekonsole im Wert von knapp 460 Euro entwendet zu haben. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Heranwachsende die Konsole gegen 17.35 Uhr an sich genommen und das Geschäft, ohne die Ware zu bezahlen, verlassen haben.

Dabei löste die Warensicherungsanlage aus, wodurch zwei Mitarbeiter auf den Tatverdächtigen aufmerksam wurden und ihm bis zu einer nahegelegenen Fußgängerampel folgten. Dort konnten sie ihn einholen und ihm das mutmaßliche Diebesgut abnehmen. Als die Mitarbeiter anschließend zum Geschäft zurückkehren wollten, soll der 18-Jährige ihnen gefolgt sein und die beiden sowie einen zwischenzeitlich hinzugekommenen dritten Mitarbeiter mit der ausgeklappten Messerklinge eines Multitools bedroht haben.

Die drei Bedrohten flüchteten daraufhin in einen angrenzenden Discountermarkt in der gleichen Straße. Der Tatverdächtige soll ihnen dorthin gefolgt sein und unter Vorzeigen des Messers die Herausgabe des Diebesgutes gefordert haben. Dabei habe er auf die Verpackung der Konsole eingestochen; ein Mitarbeiter sei hierbei nur knapp verfehlt worden.

Im weiteren Verlauf kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Folge der 18-Jährige zu Boden gebracht und ihm das Multitool durch eine weitere hinzugekommene Person abgenommen werden konnte. Während der Rangelei soll der Tatverdächtige einem der Einschreitenden ins Gesicht geschlagen und um sich getreten haben. Beim anschließenden Fluchtversuch habe er gegen die Tür des Marktes getreten, die dadurch zu Bruch ging.

Der Egelsbacher konnte durch mehrere Personen bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festgehalten und anschließend den Beamten übergeben werden. Er musste für eine Blutentnahme mit auf die Polizeistation genommen werden. Gegen den Tatverdächtigen wird nun wegen mehrerer Delikte ermittelt, unter anderem wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls sowie der Sachbeschädigung. Weitere Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation in Langen (06103 9030-0).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell