PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Pkw kollidiert mit Straßenbahn

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagmittag, gegen 11:55 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn. Der Fahrer eines Ford-Transporters befuhr die Stahlbadstraße und wollte im weiteren Verlauf nach rechts in die Cavaillonstraße abbiegen. An der Kreuzung missachtete der Fahrer das dortige Rotlicht und kollidierte mit einer Straßenbahn. Ein 33-jähriger weiblicher Fahrgast in der Straßenbahn kam zu Fall und wurde leicht verletzt. Straßenbahnfahrer und Pkw-Fahrer blieben unverletzt. An der Straßenbahn entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro, am Pkw belief er sich auf ca. 2.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren noch fahrbereit. Die Unfallaufnahme erfolgte durch das Polizeirevier Weinheim.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Niklas Jakob
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 01.02.2026 – 09:26

    POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrzeug kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich - PM Nr. 2

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Wie bereits berichtet, ereignete sich gegen 03:00 Uhr auf der Heltenstraße ein Unfall bei dem sich ein PKW überschlagen hatte. Ein 21-jähriger Mann kam aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Mercedes-Benz nach links von der Fahrbahn ab. Infolge der Kollision mit dem Bordstein überschlug sich der PKW und kam schlussendlich auf dem ...

    mehr
  • 31.01.2026 – 09:40

    POL-MA: Mannheim: Betrunkener Autofahrer gestoppt

    Mannheim (ots) - In der vergangenen Nacht, gegen 03:30 Uhr, fiel einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt ein Ford Focus im Bereich der Ludwig-Jolly-Straße auf. Der 25-jährige Fahrer fuhr mit leicht überhöhter Geschwindigkeit und in Schlangenlinien und reagierte zunächst nicht auf das Stopp-Signal der Polizei. Im Bereich der Jungbuschbrücke konnte das Fahrzeug schließlich angehalten und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren