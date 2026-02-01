Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Pkw kollidiert mit Straßenbahn

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagmittag, gegen 11:55 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn. Der Fahrer eines Ford-Transporters befuhr die Stahlbadstraße und wollte im weiteren Verlauf nach rechts in die Cavaillonstraße abbiegen. An der Kreuzung missachtete der Fahrer das dortige Rotlicht und kollidierte mit einer Straßenbahn. Ein 33-jähriger weiblicher Fahrgast in der Straßenbahn kam zu Fall und wurde leicht verletzt. Straßenbahnfahrer und Pkw-Fahrer blieben unverletzt. An der Straßenbahn entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro, am Pkw belief er sich auf ca. 2.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren noch fahrbereit. Die Unfallaufnahme erfolgte durch das Polizeirevier Weinheim.

