POL-MA: Leimen
Rhein-Neckar-Kreis: Fahrzeug kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich - PM Nr.1
Leimen / Rhein-Neckar-Kreis (ots)
Derzeit befinden sich Polizei und Rettungskräfte in der Heltenstraße in Leimen im Einsatz. Ein Fahrzeug kam gegen 03.00 Uhr von der Fahrbahn ab und überschlug sich in der Folge. Nähere Informationen liegen noch nicht vor. Es wird nachberichtet.
