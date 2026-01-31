Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Bammental/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunkener Autofahrer touchiert zwei PKWs

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der vergangenen Nacht, gegen 02:30 Uhr, befuhr ein 53-jähriger Nissan-Fahrer die Hauptstraße in Bammental, von Gaiberg kommend in Richtung Wiesenbach. Etwa auf Höhe der Hausnummer 27 touchierte der 53-Jährige einen geparkten VW Polo sowie einen Renault Captur.

Nachdem der Unfallverursacher eigenständig die Polizei informierte und an der Unfallstelle auf die Beamten wartete, stellten die Polizisten bei der Kontrolle des Fahrers deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,54 Promille. Der Mann musste zur Wache mitkommen, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein und der Fahrzeugschlüssel wurden einbehalten, und die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt ca. 14.000 Euro. Alle Fahrzeuge blieben fahrbereit.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch das Polizeirevier Wiesloch. Der Fahrer muss nun mit einem Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkoholeinwirkung sowie mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

