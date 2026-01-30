Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Brand - aktueller Einsatz von Feuerwehr und Polizei, PM Nr. 3

Mannheim (ots)

Die Verkehrssperrungen rund um die Bismarckstraße und den Kaiserring sind vollständig aufgehoben, die polizeilichen Maßnahmen vor Ort dauern aktuell noch an. Der Sachschaden kann bislang noch nicht beziffert werden, ebenso ist die Brandursache bislang noch nicht bekannt. Das Kriminalkommissariat Mannheim der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen zum Brandgeschehen übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell