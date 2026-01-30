PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Brand - aktueller Einsatz von Feuerwehr und Polizei, PM Nr. 3

Mannheim (ots)

Die Verkehrssperrungen rund um die Bismarckstraße und den Kaiserring sind vollständig aufgehoben, die polizeilichen Maßnahmen vor Ort dauern aktuell noch an. Der Sachschaden kann bislang noch nicht beziffert werden, ebenso ist die Brandursache bislang noch nicht bekannt. Das Kriminalkommissariat Mannheim der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen zum Brandgeschehen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Max Koch
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

