Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Versammlung in der Mannheimer Innenstadt verläuft friedlich und störungsfrei

Mannheim (ots)

An einer angemeldeten Versammlung in der Mannheimer Innenstadt unter dem Motto "Stoppt die Angriffe der syrischen Armee auf die kurdischen Gebiete in Nordostsyrien (Rojava)" nahmen am Freitag bis zu 2.000 Personen teil. Die Versammlung begann um 17:30 Uhr und zog anschließend durch die Breite Straße bis zum Alten Messplatz. Sowohl die Versammlung als auch der Aufzug verliefen friedlich und störungsfrei.

Aufgrund der Versammlung kam es im Bereich der Mannheimer Innenstadt in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und ca. 19:00 Uhr zu vorübergehenden Verkehrsbeeinträchtigungen, die auch den Straßenbahnverkehr in der Mannheimer Innenstadt betrafen.

