PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Bargeld und Schmuck aus Wohnung entwendet - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Aus einer Wohnung eines Mehrparteienhauses im Mannheimer Stadtteil Lindenhof wurden neben Bargeld auch Schmuck entwendet.

Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen Mittwochvormittag gegen 10:30 Uhr und Donnerstagabend gegen 19:00 Uhr verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft Zutritt zu einem Mehrparteienhaus in der Lindenhofstraße. Anschließend hebelten sie die Tür einer Wohnung auf und suchten in mehreren Räumen und Möbelstücken nach Wertgegenständen. Bisherigen Ermittlungen zufolge nahmen sie knapp 300 Euro Bargeld sowie Schmuck an sich, bevor sie die Örtlichkeit in unbekannte Richtung verließen.

Die konkrete Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens ist noch nicht bekannt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die von den Spezialistinnen und Spezialisten für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg geführt werden.

Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu der Tat mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

Folgende Tipps können für mehr Sicherheit sorgen:

   - Schließen Sie beim Verlassen der Wohnung oder des Hauses immer 
     alle Türen ab und schließen Sie alle Fenster.
   - Installieren Sie eine zeitgesteuerte Beleuchtung einzelner Räume
     und Lichtquellen im Außenbereich.
   - Wertsachen wie z.B. Schmuck, Geld usw. sollten in einem 
     zertifizierten, festverankerten Tresor aufbewahrt werden.
   - Sorgen Sie dafür, dass die Rollläden bei Dunkelheit unten sind.
   - Geben Sie keine Hinweise auf Abwesenheit wie z.B. Zettel für 
     Paketboten usw.
   - Fenster und Türen sollten gegen Einbruch gesichert sein.
   - Gute Alarm- und Videotechnik sind weitere Bausteine des 
     Einbruchschutzes.
   - Lassen Sie das Haus oder die Wohnung durch die Polizei auf 
     Sicherheit überprüfen.

Dazu können Sie einen kostenlosen Beratungstermin mit dem Team der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle beim Referat Prävention des Polizeipräsidiums Mannheim vereinbaren.

   - Beratungsstelle Mannheim: 0621 174-1212, E-Mail:  
      mannheim.pp.praevention.kbst@polizei.bwl.de
   - Beratungsstelle Heidelberg: 06221 1857-125, E-Mail:

beratungsstelle.hd@polizei.bwl.de

Weitere Tipps und Information finden Sie unter www.polizei-beratung.de und www.k-einbruch.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Celina-Marie Petersen
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 30.01.2026 – 15:58

    POL-MA: Mannheim: Brand - aktueller Einsatz von Feuerwehr und Polizei, PM Nr. 2

    Mannheim (ots) - Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6207578), wurde gegen 14:45 Uhr ein Brand in einem Gebäudekomplex im Kaiserring gemeldet. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand zwischenzeitlich vollständig löschen. Aktuell laufen noch Kontrollmaßnahmen der Feuerwehr. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde eine ...

    mehr
  • 30.01.2026 – 14:59

    POL-MA: Mannheim: Brand - aktueller Einsatz von Feuerwehr und Polizei, PM Nr. 1

    Mannheim (ots) - Aktuell sind Kräfte der Polizei und der Feuerwehr im Zusammenhang mit einem Brandgeschehen im Kaiserring im Einsatz. Zur Ursache des Brandes und zum Schadensausmaß können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Aufgrund des Einsatzes kann es im Bereich Kaiserring/Bismarckstraße/Reichskanzler-Müller-Straße zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren