Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Bargeld und Schmuck aus Wohnung entwendet - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Aus einer Wohnung eines Mehrparteienhauses im Mannheimer Stadtteil Lindenhof wurden neben Bargeld auch Schmuck entwendet.

Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen Mittwochvormittag gegen 10:30 Uhr und Donnerstagabend gegen 19:00 Uhr verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft Zutritt zu einem Mehrparteienhaus in der Lindenhofstraße. Anschließend hebelten sie die Tür einer Wohnung auf und suchten in mehreren Räumen und Möbelstücken nach Wertgegenständen. Bisherigen Ermittlungen zufolge nahmen sie knapp 300 Euro Bargeld sowie Schmuck an sich, bevor sie die Örtlichkeit in unbekannte Richtung verließen.

Die konkrete Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens ist noch nicht bekannt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die von den Spezialistinnen und Spezialisten für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg geführt werden.

Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu der Tat mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

Folgende Tipps können für mehr Sicherheit sorgen:

- Schließen Sie beim Verlassen der Wohnung oder des Hauses immer alle Türen ab und schließen Sie alle Fenster.

- Installieren Sie eine zeitgesteuerte Beleuchtung einzelner Räume und Lichtquellen im Außenbereich.

- Wertsachen wie z.B. Schmuck, Geld usw. sollten in einem zertifizierten, festverankerten Tresor aufbewahrt werden.

- Sorgen Sie dafür, dass die Rollläden bei Dunkelheit unten sind.

- Geben Sie keine Hinweise auf Abwesenheit wie z.B. Zettel für Paketboten usw.

- Fenster und Türen sollten gegen Einbruch gesichert sein.

- Gute Alarm- und Videotechnik sind weitere Bausteine des Einbruchschutzes.

- Lassen Sie das Haus oder die Wohnung durch die Polizei auf Sicherheit überprüfen.

Dazu können Sie einen kostenlosen Beratungstermin mit dem Team der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle beim Referat Prävention des Polizeipräsidiums Mannheim vereinbaren.

- Beratungsstelle Mannheim: 0621 174-1212, E-Mail: mannheim.pp.praevention.kbst@polizei.bwl.de

- Beratungsstelle Heidelberg: 06221 1857-125, E-Mail:

beratungsstelle.hd@polizei.bwl.de

Weitere Tipps und Information finden Sie unter www.polizei-beratung.de und www.k-einbruch.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell