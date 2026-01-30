PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Brand - aktueller Einsatz von Feuerwehr und Polizei, PM Nr. 2

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6207578), wurde gegen 14:45 Uhr ein Brand in einem Gebäudekomplex im Kaiserring gemeldet. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand zwischenzeitlich vollständig löschen. Aktuell laufen noch Kontrollmaßnahmen der Feuerwehr.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde eine Person leicht verletzt. Die Brandursache und das Schadensausmaß sind gegenwärtig noch unklar.

Derzeit ist die Kreuzung Bismarckstraße/Kaiserring noch gesperrt. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden weiterhin gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Anna Mifka
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 30.01.2026 – 14:59

    POL-MA: Mannheim: Brand - aktueller Einsatz von Feuerwehr und Polizei, PM Nr. 1

    Mannheim (ots) - Aktuell sind Kräfte der Polizei und der Feuerwehr im Zusammenhang mit einem Brandgeschehen im Kaiserring im Einsatz. Zur Ursache des Brandes und zum Schadensausmaß können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Aufgrund des Einsatzes kann es im Bereich Kaiserring/Bismarckstraße/Reichskanzler-Müller-Straße zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. ...

    mehr
  • 30.01.2026 – 14:19

    POL-MA: Heidelberg/B37: Verkehrsunfall mit Sachschaden nach Fahrstreifenwechsel

    Heidelberg (ots) - Am Donnerstagmittag ereignete sich auf der Vangerowstraße in Höhe der Einmündung zur Emil-Maier-Straße ein Unfall, bei dem zwei Autos beschädigt wurden. Ein 46-jähriger Mann fuhr am Donnerstagmittag gegen 14:30 Uhr mit einem Peugeot auf dem linken der beiden Fahrstreifen der Vangerowstraße in Richtung Mannheimer Straße. Vor ihm fuhr eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren