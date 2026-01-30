Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Brand - aktueller Einsatz von Feuerwehr und Polizei, PM Nr. 2

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6207578), wurde gegen 14:45 Uhr ein Brand in einem Gebäudekomplex im Kaiserring gemeldet. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand zwischenzeitlich vollständig löschen. Aktuell laufen noch Kontrollmaßnahmen der Feuerwehr.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde eine Person leicht verletzt. Die Brandursache und das Schadensausmaß sind gegenwärtig noch unklar.

Derzeit ist die Kreuzung Bismarckstraße/Kaiserring noch gesperrt. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden weiterhin gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell