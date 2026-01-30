PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg/B37: Verkehrsunfall mit Sachschaden nach Fahrstreifenwechsel

Heidelberg (ots)

Am Donnerstagmittag ereignete sich auf der Vangerowstraße in Höhe der Einmündung zur Emil-Maier-Straße ein Unfall, bei dem zwei Autos beschädigt wurden.

Ein 46-jähriger Mann fuhr am Donnerstagmittag gegen 14:30 Uhr mit einem Peugeot auf dem linken der beiden Fahrstreifen der Vangerowstraße in Richtung Mannheimer Straße. Vor ihm fuhr eine 35-jährige Seat-Fahrerin, die ihre Geschwindigkeit verlangsamte, aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens. Zur selben Zeit versuchte der Peugeot-Fahrer auf den rechten Fahrstreifen zu wechseln, übersah hierbei jedoch den vor ihm fahrenden Seat. Er konnte eine Kollision mit dem Heck des Seat nicht mehr verhindern. In Folge der Kollision wurde niemand verletzt.

An beiden Autos entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 10.000 Euro. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Tobias Hoffmann
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren