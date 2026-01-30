Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unbekannte ergreifen die Flucht nach Einbruch in Kiosk und Gaststätte - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am frühen Freitagmorgen, gegen 03:30 Uhr, brachen mindestens zwei bislang unbekannte Personen in einen Kiosk und eine Gaststätte im Mannheimer Stadtteil Neckarau ein.

Die Unbekannten betraten zunächst das Gelände eines Freibads im Promenadenweg und öffneten gewaltsam die Metalltür eines Kiosks. Aus dem Innenraum wurde Münzgeld in bislang unbekannter Höhe entwendet.

Anschließend hebelten sie die Tür der dortigen Gaststätte auf und gelangten so in die Küche und den Gastraum des Restaurants. Einer der beiden Tatverdächtigen trat in dem Gebäude eine verschlossene Tür auf, wo sie überraschenderweise auf eine Frau trafen, die dort berechtigterweise nächtigte. Als die Unbekannten sie bemerkten, ergriffen sie die Flucht aus den Räumlichkeiten in unbekannte Richtung. Einige Zeit später wurde die Polizei verständigt.

Die Zeugin beschrieb die beiden Personen wie folgt:

- männlich, - beide circa 30 Jahre alt.

Einer der beiden Unbekannten soll eine Wollmütze getragen haben. Der andere Tatverdächtige habe einen weißen Pullover oder eine Jacke getragen.

Die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens ist noch unklar und wird vom Polizeirevier Mannheim-Neckarau ermittelt. Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben und sachdienliche Hinweise zu dem Fall mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 83397-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell