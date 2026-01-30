PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unbekannte ergreifen die Flucht nach Einbruch in Kiosk und Gaststätte - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am frühen Freitagmorgen, gegen 03:30 Uhr, brachen mindestens zwei bislang unbekannte Personen in einen Kiosk und eine Gaststätte im Mannheimer Stadtteil Neckarau ein.

Die Unbekannten betraten zunächst das Gelände eines Freibads im Promenadenweg und öffneten gewaltsam die Metalltür eines Kiosks. Aus dem Innenraum wurde Münzgeld in bislang unbekannter Höhe entwendet.

Anschließend hebelten sie die Tür der dortigen Gaststätte auf und gelangten so in die Küche und den Gastraum des Restaurants. Einer der beiden Tatverdächtigen trat in dem Gebäude eine verschlossene Tür auf, wo sie überraschenderweise auf eine Frau trafen, die dort berechtigterweise nächtigte. Als die Unbekannten sie bemerkten, ergriffen sie die Flucht aus den Räumlichkeiten in unbekannte Richtung. Einige Zeit später wurde die Polizei verständigt.

Die Zeugin beschrieb die beiden Personen wie folgt:

   - männlich,
   - beide circa 30 Jahre alt.

Einer der beiden Unbekannten soll eine Wollmütze getragen haben. Der andere Tatverdächtige habe einen weißen Pullover oder eine Jacke getragen.

Die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens ist noch unklar und wird vom Polizeirevier Mannheim-Neckarau ermittelt. Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben und sachdienliche Hinweise zu dem Fall mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 83397-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Celina-Marie Petersen
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 30.01.2026 – 13:47

    POL-MA: Mannheim: Autofahrer rast durch Baustelle

    Mannheim (ots) - Am Donnerstagmorgen hielt eine Streife des Polizeireviers Mannheim-Sandhofen an der roten Ampel an der Kreuzung der Frankenthaler Straße zur Lilienthalstraße. Als gegen 10 Uhr die Ampel auf Grün schaltete, fuhr ein VW mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit rechts an dem Polizeifahrzeug vorbei. Dabei beschleunigte der VW immer weiter, bis er in der Spitze 130 km/h erreichte. Da in diesem Bereich ein ...

    mehr
  • 30.01.2026 – 12:19

    POL-MA: Mannheim: Mehrere Tausend Euro Schaden nach Aufbruch von Auto und Camper - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Am Freitag wurden in den frühen Morgenstunden im Zeitraum zwischen 01:00 Uhr und 04:00 Uhr ein Mercedes-Benz und ein Camper der Marke Fiat aufgebrochen und daraus hochwertige Gegenstände entwendet. Die Fahrzeuge wurden zuvor auf einem Parkplatz der Museumsstraße nahe der Theodor-Heuss-Anlage geparkt. Ein aufmerksamer Zeuge wurde in der Nacht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren