POL-MA: Mannheim: Mehrere Tausend Euro Schaden nach Aufbruch von Auto und Camper - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Freitag wurden in den frühen Morgenstunden im Zeitraum zwischen 01:00 Uhr und 04:00 Uhr ein Mercedes-Benz und ein Camper der Marke Fiat aufgebrochen und daraus hochwertige Gegenstände entwendet.

Die Fahrzeuge wurden zuvor auf einem Parkplatz der Museumsstraße nahe der Theodor-Heuss-Anlage geparkt. Ein aufmerksamer Zeuge wurde in der Nacht aufmerksam, als er Stimmen hörte, konnte jedoch nur noch eine Person wegrennen sehen.

Ersten Ermittlungen zufolge hebelte die bislang unbekannte Täterschaft die Heckklappe des Mercedes-Benz auf und zerstörte außerdem die Heckscheibe. Anschließend wurde im Inneren des Autos nach Wertgegenständen gesucht und neben hochwertigem Schmuck auch teure Markenkleidung entwendet.

Bei dem Fiat-Fahrzeug wurden die Beifahrertür sowie die Schiebetür gewaltsam geöffnet und im weiteren Verlauf der Innenraum durchsucht. Schließlich nahm die Täterschaft einen geringen Bargeldbetrag an sich, bevor sie die Örtlichkeit in unbekannte Richtung verließen. Der Sachschaden liegt bei etwa 20.000 Euro. Die Höhe des entstandenen Diebstahlschadens ist Gegenstand der Ermittlungen, die vom Polizeiposten Mannheim-Schwetzingerstadt des Polizeireviers Mannheim-Oststadt geführt werden.

Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben und sachdienliche Hinweise zu den Taten mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 174-3310 zu melden.

Die Polizei rät generell zu Folgendem:

- Stellen Sie Ihr Fahrzeug möglichst auf bewachten Parkplätzen, in einer Garage oder an einer beleuchteten Stelle ab.

- Achten Sie auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge mit auswärtigen Kennzeichen, die mehrmals langsam durch die Straße "streifen" und notieren Sie sich das Kennzeichen. Informieren Sie anschließend die Polizei.

- Achten Sie auch auf Personen, die Ihr Fahrzeug fotografieren. Dies kann bereits eine Vorbereitungshandlung für einen späteren Diebstahl sein. Hochwertige Fahrzeuge werden oft auf Bestellung gestohlen.

- Ziehen Sie den Zündschlüssel immer ab - auch bei kurzer Abwesenheit (z.B. beim Tanken, Zeitungskauf). Nur so ist im Regelfall auch die Wegfahrsperre aktiviert.

- Schließen Sie Fenster, Türen, Kofferraum, Schiebedach, Tankdeckel/-klappe, auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug entfernen. Ein abgeschlossener Tankdeckel erschwert einem Dieb das Tanken zum "Nulltarif". Denken Sie auch daran, das Dach Ihres Cabrios zu verschließen.

- Lassen Sie das Lenkradschloss immer einrasten.

- Ist Ihr Fahrzeug mit einer Diebstahlwarnanlage ausgestattet, nehmen Sie diese auch in Betrieb.

Weitere Informationen, wie Sie sich vor Diebstahl rund ums Fahrzeug schützen können, finden Sie auf folgender Seite: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/#panel-20646-5

