Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Wertgegenstände aus Zimmern eines Seniorenheims entwendet - Tatverdächtige ermittelt

Heidelberg (ots)

Eine Mitarbeiterin eines Seniorenheims im Heidelberger Stadtteil Rohrbach entwendete unterschiedliche Wertgegenstände aus mehreren Zimmern von Bewohnerinnen und Bewohnern der Residenz.

Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 22.01.2026, und Freitag, 23.01.2026, entwendete eine 59-jährige Mitarbeiterin des Seniorenheims neben Schmuck auch andere Wertgegenstände und Bargeld aus mehreren Zimmern betagter Personen. Hierzu nutzte sie die Arg- und Wehrlosigkeit der Seniorinnen und Senioren aus. Bisherigen Ermittlungen zufolge verkaufte die Tatverdächtige anschließend den zuvor entwendeten Schmuck und verschaffte sich somit weiteres Bargeld. Der bislang bekannte Schaden wird aktuell auf über 20.000 Euro beziffert.

Im Rahmen der Ermittlungen seitens des zuständigen Polizeireviers Heidelberg-Süd in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Heidelberg konnte die 59-jährige Tatverdächtige ausfindig gemacht und schließlich vorläufig festgenommen werden. Sie muss sich nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten. Die Ermittlungen dauern weiterhin an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell