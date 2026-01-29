PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Wertgegenstände aus Zimmern eines Seniorenheims entwendet - Tatverdächtige ermittelt

Heidelberg (ots)

Eine Mitarbeiterin eines Seniorenheims im Heidelberger Stadtteil Rohrbach entwendete unterschiedliche Wertgegenstände aus mehreren Zimmern von Bewohnerinnen und Bewohnern der Residenz.

Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 22.01.2026, und Freitag, 23.01.2026, entwendete eine 59-jährige Mitarbeiterin des Seniorenheims neben Schmuck auch andere Wertgegenstände und Bargeld aus mehreren Zimmern betagter Personen. Hierzu nutzte sie die Arg- und Wehrlosigkeit der Seniorinnen und Senioren aus. Bisherigen Ermittlungen zufolge verkaufte die Tatverdächtige anschließend den zuvor entwendeten Schmuck und verschaffte sich somit weiteres Bargeld. Der bislang bekannte Schaden wird aktuell auf über 20.000 Euro beziffert.

Im Rahmen der Ermittlungen seitens des zuständigen Polizeireviers Heidelberg-Süd in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Heidelberg konnte die 59-jährige Tatverdächtige ausfindig gemacht und schließlich vorläufig festgenommen werden. Sie muss sich nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten. Die Ermittlungen dauern weiterhin an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Tobias Hoffmann
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 29.01.2026 – 13:35

    POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Trickdieb erbeutet Bargeld - Zeugenaufruf

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Mittwochmittag sprach ein bislang unbekannter Mann einen 78-Jährigen in der Bahnhofstraße auf Höhe der Ehretstraße an, um nach Wechselgeld zu bitten. Dem Tatverdächtigen gelang der Diebstahl von einem hohen Bargeldbetrag. Der 78-jährige Mann parkte sein Auto gegen 11:00 Uhr am ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 11:41

    POL-MA: Mannheim: Einbruch in Wohnung eines Mehrfamilienhauses - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Am Mittwochmittag wurde in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Waldparkstraße eingebrochen. Eine unbekannte Täterschaft verschaffte sich im Zeitraum zwischen 11:15 Uhr und 14:15 Uhr über die Wohnungstür Zutritt zu dem Wohnanwesen im Mannheimer Stadtteil Lindenhof. Wie die Unbekannten in das Mehrfamilienhaus und im weiteren Verlauf in die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren