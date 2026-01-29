Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Einbruch in Wohnung eines Mehrfamilienhauses - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Mittwochmittag wurde in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Waldparkstraße eingebrochen.

Eine unbekannte Täterschaft verschaffte sich im Zeitraum zwischen 11:15 Uhr und 14:15 Uhr über die Wohnungstür Zutritt zu dem Wohnanwesen im Mannheimer Stadtteil Lindenhof. Wie die Unbekannten in das Mehrfamilienhaus und im weiteren Verlauf in die Wohnung gelangten, ist noch unklar. Im Inneren suchten sie in mehreren Räumen nach Wertgegenständen. Letztlich verließ die bislang unbekannte Täterschaft die Wohnung mit Bargeld, Schmuck und Parfüm in unbekannte Richtung.

Der Diebstahlschaden kann derzeit noch nicht abschließend beziffert werden und ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen des Fachdezernats für Eigentumskriminalität der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg.

Es werden Personen gesucht, die in diesem Zeitraum etwas Verdächtiges wahrgenommen haben oder sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall mitteilen können. Diese werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621 174-4444 zu melden.

So können Sie ihr Zuhause vor einem Einbruch schützen: - Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab.

- Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster.

- Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck.

- Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus.

- Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück.

- Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei.

- Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.

Zusätzlich empfiehlt die Polizei eine mechanische Sicherung aller Fenster und Türen, damit ungebetene Gäste erst gar nicht hineinkommen. Ergänzende Sicherheit bietet zum Beispiel eine Einbruch- und Überfall-Meldeanlage. Damit werden Einbruchsversuche automatisch gemeldet und man kann den Alarm bei Gefahr auch selbst auslösen. Mehr Tipps zur Einbruchsicherung Ihres Zuhauses erhalten Sie auch unter www.k-einbruch.de, der Website der polizeilichen Einbruchschutzkampagne K-EINBRUCH.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell