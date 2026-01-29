PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unbekannter flüchtet nach Verkehrsunfall - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Nachdem er am Mittwochabend im Mannheimer Stadtteil Käfertal einen Verkehrsunfall verursacht hatte, flüchtete ein unbekannter Verkehrsteilnehmer von der Unfallstelle.

Ein unbekannter Sattelzugfahrer war gegen 19:50 Uhr in der Inneren Bogenstraße unterwegs. Beim Vorbeifahren streifte er einen am Fahrbahnrand geparkten VW und beschädigte diesen. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr er einfach weiter. Ein Zeuge, der den Unfall beobachtet hatte, verständigte daraufhin die Polizei. Der Sachschaden wird auf rund 4.000 Euro geschätzt.

Derzeit ist lediglich bekannt, dass es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen Sattelzug gehandelt haben soll.

Die weiteren Unfallermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Käfertal dauern an. Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal, Tel.: 0621/71849-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

