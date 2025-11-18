Zollfahndungsamt Essen

ZOLL-E: 25-Jähriger schmuggelt über 1 kg Kokain nach Deutschland - Bundespolizei nimmt fest, Zoll durchsucht Wohnung

Aachen / Essen (ots)

18.11.25 - Gemeinsame Pressemitteilung: Bundespolizei, Zollfahndungsamt Essen

Am 14.11.25 kontrollierte die Bundespolizei in Aachen einen Guineer (25) in einem Fernreisezug aus Belgien kommend. Im Gepäck des jungen Mannes befand sich in einem Kissenbezug ein ver-schweißter Block mit zunächst unbekannter Substanz. Der Mann gab an, dass es sich hierbei um afrikanisches Essen handle. Ein Schnelltest des weißen Pulvers verlief jedoch positiv auf Kokain, welches auf insgesamt 1,35 kg verwogen wurde.

Der Guineer wurde festgenommen, das Rauschgift wurde beschlagnahmt und das Zollfahndungsamt Essen wurde zuständigkeitshalber hinzugezogen. Er wurde dem Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums Aachen, zwecks Haft-vorführung am Folgetag, zugeführt. Der Haftrichter erließ später Untersu-chungshaft gegen den Betroffenen.

In derselben Nacht noch wurde eine Wohnungsdurchsuchung vom Zollfahn-dungsamt Essen aufgrund der beschlagnahmten Menge, weiterer Ermittlun-gen, sowie der Gefahr der Vernichtung weiterer Beweismittel bei dem Be-schuldigten veranlasst. Hier wurden auf dem Balkon in einer Trommel im Wäschetrockner knapp 670 Gramm Marihuana gefunden und beschlagnahmt. Weitere Tüten mit bis dato unbekannten Substanzen wurden ebenfalls aufgefunden.

