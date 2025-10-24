ZOLL-E: Zoll in Kleve: Spendenübergabe an das Hospiz Donsbrüggen - Kleve

Zollfahndungsamt Essen

Zoll in Kleve: Spendenübergabe an das Hospiz Donsbrüggen - Kleve

Duisburg/Essen/Kleve

Am 16. Oktober 2025 überreichten die Leiterinnen des Zollfahndungsamtes Essen, Regierungsdirektorin Carolin Müller, und des Hauptzollamtes Duisburg, Regierungsdirektorin Stephanie Imhof, mit einer Delegation Beschäftigter vom Dienstsitz Kleve, dem Hospiz Donsbrüggen - Kleve, eine Spende in Höhe von 1.150 Euro. Das Hospiz Donsbrüggen beherbergt einen ambulanten Hospizdienst und seit April 2022 das erste stationäre Hospiz im Nordkreis Kleve. Das Hospiz will Schwerkranken das Leben und Sterben in einer zugewandten Umgebung mit optimaler Lebensqualität ermöglichen. Stationär kann das Haus bis zu 12 Gäste in ihrer letzten Lebensphase betreuen und den Menschen am Ende ihres Lebens Halt und Geborgenheit bieten, ohne die Fröhlichkeit zu vergessen. Dabei werden Teile des Alltages und Arbeiten an der Wohlfühlumgebung durch ehrenamtliche Mitarbeiter*innen begleitet und ausgeführt. Weiterführende Informationen sind unter https://www.kkle.de/karriere/hospiz-station%C3%A4r zu finden, denn helfende Hände sind im Hospiz Donsbrüggen immer willkommen. Träger sind die Katholische Karl-Leisner Stiftung und der Föderverein Hospiz Kleve. Doch 5% der Betriebskosten, das sind aktuell ca. 90.000 EUR (!), müssen jedes Jahr durch Spenden gedeckt werden. Der Zoll kann mit der überbrachten Spende einen kleinen aber wichtigen Beitrag leisten. Der Spendenbetrag des Zolls Kleve wurde durch Überschüsse aus dem diesjährigen "Kolleg*innen-Treffen" des Dienstsitzes Kleve und der Leit- und Einsatzzentrale Kleve, gemeinsam betrieben von Hauptzollamt Duisburg und Zollfahndungsamt Essen, sowie Einzelspenden erzielt.

