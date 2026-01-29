PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden

Mannheim (ots)

Erheblicher Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen im Mannheimer Stadtteil Käfertal.

Ein 63-jähriger Mann war gegen 7:30 Uhr mit seiner Sattelzugmaschine in der Edisonstraße unterwegs. Beim Rangieren stieß er gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Hyundai und beschädigte diesen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch das Polizeirevier Mannheim-Käfertal.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 29.01.2026 – 09:47

    POL-MA: Mannheim: Taschendiebstahl hat 1.300 Euro Schaden zur Folge

    Mannheim (ots) - Am Mittwochmittag entwendet eine bislang unbekannte Taschendiebin bzw. ein bislang unbekannter Taschendieb in der Mannheimer Innenstadt einen Geldbeutel aus einer unbeaufsichtigten Handtasche. Gegen 13:00 Uhr befand sich eine 47-jährige Frau in einem Schuhgeschäft im Bereich der Mannheimer Quadrate. Als sie zum Anprobieren eines Schuhpaars ihre Handtasche zur Seite stellte, nutzte eine bislang ...

    mehr
  • 28.01.2026 – 15:31

    POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugenaufruf

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Zwischen Montag- und Dienstagnachmittag wurde in ein Wohngebäude in der Straße Weiler Nächstenbach eingebrochen. Unbekannte verschafften sich im Zeitraum zwischen Montag, 17:00 Uhr, und Dienstag, 16:15 Uhr, unter Zuhilfenahme einer Leiter über ein Fenster im Obergeschoss Zutritt in das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren