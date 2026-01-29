Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden

Mannheim (ots)

Erheblicher Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen im Mannheimer Stadtteil Käfertal.

Ein 63-jähriger Mann war gegen 7:30 Uhr mit seiner Sattelzugmaschine in der Edisonstraße unterwegs. Beim Rangieren stieß er gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Hyundai und beschädigte diesen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch das Polizeirevier Mannheim-Käfertal.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell