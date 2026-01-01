Freiwillige Feuerwehr Bad Honnef

FW Bad Honnef: Unruhiger Jahreswechsel für die Feuerwehr Bad Honnef

Stadtgebiet Bad Honnef, 31.12.2025/01.01.2026 (ots)

Anders als in den vergangenen Jahren lief der Jahreswechsel 2025/26 für die Freiwillige Feuerwehr Bad Honnef sehr unruhig ab. Im Laufe der Silvesternacht mussten die ehrenamtlichen Einsatzkräfte zu insgesamt sechs Brandeinsätzen in den Stadtbezirken Bad Honnef und Aegidienberg ausrücken. Verletzte gab es bei den Einsätzen glücklicherweise nicht.

Einsätze in chronologischer Reihenfolge:

21:51 Uhr: B3-Gebäude, Linzer Straße (gemeldeter Gebäudebrand)

Kleinbrand an der Zapfsäule einer inaktiven Tankstelle. Die Feuerwehr kontrollierte den Bereich mittels Wärmebildkamera. Bereits nach 15 Minuten war der Einsatz beendet.

22:29 Uhr: B1-Fläche, Am Schönblick (Flächenbrand)

Ein Heckenbrand drohte auf das dahinterliegende Gebäude überzugreifen. Mithilfe einer sogenannten Riegelstellung konnten die Einsatzkräfte ein Übergreifen der Flammen verhindern. Das Gebäude wurde durch die Feuerwehr kontrolliert und zwei unverletzte Personen wurden durch den Rettungsdienst gesichtet.

00:11 Uhr: B3-BMA, Lohfelder Straße (automatische Brandmeldeanlage)

Die Brandmeldeanlage eines Industriebetriebes löste ohne ersichtlichen Grund aus. Eine Auslösung durch feuerwerksbedingten Rauch kann nicht ausgeschlossen werden.

00:22 Uhr: B1-Sonstig, Auf dem Wickscheid (Kleinbrand)

Um einen Kleinbrand in einer Fassade zu erreichen, musste diese gewaltsam geöffnet und das glimmende Dämmmaterial entfernt werden. Die Fassade wurde im Anschluss gekühlt.

01:17 Uhr: B2-Sonstig, Kupferweg (Brand am Gebäude)

Ein Brand auf einer Terrasse sorgte für eine starke Verrauchung der dahinterliegenden Erdgeschosswohnung. Das Feuer konnte zügig gelöscht werden. Ein Trupp unter Atemschutz kontrollierte die Wohnung. Mithilfe eines Lüfters wurde anschließend der Rauch beseitigt.

01:21 Uhr: B1-Fläche, Dellenweg (Flächenbrand)

Eine brennende Gartenbank konnte bereits vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden.

