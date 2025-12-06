Freiwillige Feuerwehr Bad Honnef

FW Bad Honnef: Zwei brennende Campingwagen sorgen für starke Rauchentwicklung

Bild-Infos

Download

Bad Honnef-Himberg, Ginsterbergweg. 06.12.2025, 09:51 Uhr (ots)

Heute Morgen wurde die Freiwillige Feuerwehr Bad Honnef zu einem Campingplatz im Stadtteil Himberg alarmiert. Vor Ort brannten zwei Campingwagen in voller Ausdehnung. Der Brand sorgte für eine starke Rauchentwicklung. Aufgrund dessen wurde die Alarmstufe erhöht und weitere Einsatzkräfte nachalarmiert.

Zur Brandbekämpfung setzten die Einsatzkräfte insgesamt vier Strahlrohre von unterschiedlichen Seiten aus ein. Nach rund 30 Minuten war das Feuer unter Kontrolle - es folgten aufwändige Nachlöscharbeiten, bei denen die Überreste der abgebrannten Campingwagen mittels Schaum abgedeckt wurden.

Gegen 12 Uhr konnte die Feuerwehr ihren Einsatz beenden und die Einsatzstelle an die Polizei übergeben, die sich nun mit der Ermittlung der Brandursache befasst.

Bei brennenden Campingwagen stellen insbesondere die häufig im Innenraum gelagerten Gasflaschen eine Gefahr dar. In diesem Fall wurden insgesamt elf Gasflaschen durch die Feuerwehr gesichert und gekühlt.

Insgesamt waren rund 50 Einsatzkräfte von Feuerwehr (Einheiten Aegidienberg, Bad Honnef, Rhöndorf), Rettungsdienst und Polizei vor Ort.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Bad Honnef, übermittelt durch news aktuell