Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Fahrzeugteile aus Innenraum entwendet - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft hat am Mittwochabend gegen 20:00 Uhr einen VW im Mannheimer Stadtteil Käfertal auf unbekannte Art und Weise geöffnet und ein eingebautes Steuergerät entwendet.

Ein 58-jähriger Mann hatte seinen VW Touareg in der Merziger Straße geparkt und stellte bei seiner Rückkehr zu diesem fest, dass sich Unbekannte Zugang zu dem Fahrzeug verschafft hatten und aus dem Innenraum das eingebaute Steuergerät der Abstandsradarsensoren entwendet hatten, bevor sie die Örtlichkeit in unbekannte Richtung verließen. Die Höhe des entstandenen Diebstahlschadens beläuft sich auf etwa 8.000 Euro.

Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu der Tat mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 71849-0 beim zuständigen Polizeirevier Mannheim-Käfertal zu melden.

Die Polizei rät generell zu Folgendem, wenn Sie Ihr Fahrzeug verlassen oder abstellen:

   - Parken Sie hochwertige Fahrzeuge, wenn möglich nicht am 
     Straßenrand oder in ungesicherten Carports.
   - Nutzen Sie eine abschließbare Garage oder stellen Sie Ihr 
     Fahrzeug zumindest an gut beleuchteten und belebten Straßen ab.
   - Achten Sie auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge mit 
     auswärtigen Kennzeichen, die mehrmals langsam durch die Straße 
     "streifen" und notieren Sie sich das Kennzeichen. Informieren 
     Sie anschließend die Polizei.
   - Achten Sie auch auf Personen, die Ihr Fahrzeug fotografieren. 
     Dies kann bereits eine Vorbereitungshandlung für einen späteren 
     Diebstahl sein. Hochwertige Fahrzeuge werden oft auf Bestellung 
     gestohlen.
   - Ziehen Sie den Zündschlüssel immer ab - auch bei kurzer 
     Abwesenheit (z.B. beim Tanken, Zeitungskauf). Nur so ist im 
     Regelfall auch die Wegfahrsperre aktiviert.
   - Lassen Sie das Lenkradschloss immer einrasten.
   - Ist Ihr Fahrzeug mit einer Diebstahlwarnanlage ausgestattet, 
     nehmen Sie diese auch in Betrieb.
   - Schließen Sie Fenster, Türen, Kofferraum, Schiebedach, 
     Tankdeckel/-klappe, auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug 
     entfernen. Ein abgeschlossener Tankdeckel erschwert einem Dieb 
     das Tanken zum "Nulltarif". Denken Sie auch daran, das Dach 
     Ihres Cabrios zu verschließen.
   - Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug das Verriegeln der Türen 
     mit der Funkfernbedienung durch ein optisches Signal quittiert. 
     Funkblocker können das Funksignal Ihrer Fernbedienung stören, so
     dass Ihr Fahrzeug dann nicht verschlossen ist.
   - Verstecken Sie Ersatzschlüssel nicht am oder im Fahrzeug - auch 
     diese Verstecke sind den Dieben bekannt. Denken Sie daran: Nach 
     der Rechtsprechung ist das Zurücklassen eines Zweitschlüssels im
     Fahrzeug eine grobe Fahrlässigkeit, die den Versicherer im Falle
     des Auto-Diebstahls von der Leistung befreit.
   - Lassen Sie keine Schlüssel unbeaufsichtigt in Jacken- bzw. 
     Manteltaschen zurück, wenn Sie diese in Gaststätten an der 
     Garderobe oder in Umkleidekabinen aufhängen.
   - Wenn Ihnen ein Autoschlüssel entwendet wurde oder Sie ihn 
     verloren haben, fahren Sie umgehend zu Ihrer Fachwerkstatt. Dort
     gibt es Möglichkeiten, den Schlüssel sofort zu sperren.
   - Professionelle Autodiebe brechen auch in Häuser oder Wohnungen 
     ein, um in Besitz des Fahrzeugschlüssels zu gelangen. Da 
     Fahrzeug- und Hausschlüssel meist in der Diele liegen oder am 
     Schlüsselbrett hängen ist es dann ein Leichtes Fahrzeuge sogar 
     aus einer abgeschlossenen Garage zu entwenden.

Weitere Informationen, wie Sie sich und Ihre Verwandten vor dieser oder anderen Straftaten schützen, finden Sie unter folgendem Link: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/#panel-20646-0

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Tobias Hoffmann
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

