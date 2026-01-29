PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Trickdieb erbeutet Bargeld - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochmittag sprach ein bislang unbekannter Mann einen 78-Jährigen in der Bahnhofstraße auf Höhe der Ehretstraße an, um nach Wechselgeld zu bitten. Dem Tatverdächtigen gelang der Diebstahl von einem hohen Bargeldbetrag.

Der 78-jährige Mann parkte sein Auto gegen 11:00 Uhr am Fahrbahnrand der Bahnhofstraße. Hier wurde er von der unbekannten Person in ein Gespräch verwickelt. Der Mann bat zunächst darum, eine 2-Euro-Münze in zwei einzelne 1-Euro-Münzen zu wechseln. Daraufhin schaute der hilfsbereite Senior in seinem Portemonnaie nach und verneinte dies zunächst. Der Tatverdächtige unterbreitete dem 78-Jährigen ein Angebot: Er könne ihm auch drei 2-Euro-Münzen geben, wenn der Senior eine 1-Euro-Münze sowie einen 5-Euro-Schein hätte.

Um den Senior abzulenken, drückte der Unbekannte auf seinen Autoschlüssel und die Kofferraumklappe öffnete sich. Dieses Ablenkungsmanöver wurde ersten Ermittlungen zufolge dazu genutzt, dem 78-Jährigen mehrere Hundert Euro Bargeld aus dem Geldscheinfach zu entnehmen. Als er das fehlende Geld einige Zeit später bemerkte, verständigte er die Polizei.

Der Tatverdächtige konnte wie folgt beschrieben werden:

   - männlich,
   - circa 40 bis 50 Jahre alt,
   - etwa 180 cm groß,
   - rundes, kräftiges Gesicht,
   - breite Schultern,
   - kräftige Statur,
   - kurze, dunkle Haare,
   - kein Bart.

Er soll mit einem grauen Stoffmantel bekleidet gewesen sein, der bis zum Boden lang war.

Ob die Tat im Zusammenhang mit anderen Diebstahlsdelikten steht und wie genau der Tatverdächtige an das Geld gelangte, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen, die vom Polizeirevier Weinheim geführt werden. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Fall mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06201 1003-0 zu melden.

Wichtige Tipps, wie Sie sich vor dieser Betrugsmasche schützen können, finden Sie im Folgenden:

   - Bleiben Sie aufmerksam, wenn Sie von fremden Menschen 
     angesprochen werden.
   - Auch gutgekleidete und freundliche Menschen können schlechte 
     Absichten haben.
   - Lassen Sie fremde Menschen nicht in Ihr Portemonnaie schauen und
     lassen Sie sich schon gar nicht beim Wechseln helfen.
   - Händigen Sie niemals ihren Geldbeutel aus und gehen Sie auf 
     Abstand.
   - Wenn Sie dennoch einer fremden Person aus einer Verlegenheit 
     helfen wollen, bitten Sie sie, genügend Abstand zu halten, 
     während Sie Ihre Geldbörse in den Händen halten.
   - Verweisen Sie Personen, die Sie aufdringlich um Kleingeldwechsel
     bitten, auf andere Möglichkeiten des Geldwechsels, wie z.B. in 
     einem nahegelegenen Geschäft oder einem Kreditinstitut.
   - Melden Sie verdächtige Wahrnehmungen der Polizei.

Zeigen Sie "Mut zur Unhöflichkeit" und lehnen Sie die Bitte von fremden Menschen ab, wenn sie Ihnen verdächtig vorkommt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Celina-Marie Petersen
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 29.01.2026 – 11:41

    POL-MA: Mannheim: Einbruch in Wohnung eines Mehrfamilienhauses - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Am Mittwochmittag wurde in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Waldparkstraße eingebrochen. Eine unbekannte Täterschaft verschaffte sich im Zeitraum zwischen 11:15 Uhr und 14:15 Uhr über die Wohnungstür Zutritt zu dem Wohnanwesen im Mannheimer Stadtteil Lindenhof. Wie die Unbekannten in das Mehrfamilienhaus und im weiteren Verlauf in die ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 11:26

    POL-MA: Mannheim: Fahrzeugteile aus Innenraum entwendet - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Eine bislang unbekannte Täterschaft hat am Mittwochabend gegen 20:00 Uhr einen VW im Mannheimer Stadtteil Käfertal auf unbekannte Art und Weise geöffnet und ein eingebautes Steuergerät entwendet. Ein 58-jähriger Mann hatte seinen VW Touareg in der Merziger Straße geparkt und stellte bei seiner Rückkehr zu diesem fest, dass sich Unbekannte Zugang ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren