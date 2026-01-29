PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Helmstadt-Bargen/Rhein-Neckar-Kreis: Dachrinne von Vereinsgebäude entwendet - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Im Zeitraum zwischen Montagvormittag und Mittwochvormittag wurde von einem Vereinsgebäude im Ortsteil Bargen eine Dachrinne entwendet.

Im Zeitraum zwischen Montag gegen 11:00 Uhr und Mittwoch gegen 10:00 Uhr montierte eine bislang unbekannte Täterschaft fachgerecht eine Dachrinne aus Kupfer von dem Gebäude in der Straße Am Sportplatz ab und entwendete diese. Welches Fahrzeug für den Abtransport der knapp 10 Meter langen Rinne genutzt wurde, ist bislang nicht bekannt. Die Täterschaft verließ anschließend die Örtlichkeit in unbekannte Richtung. Die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens ist Gegenstand der Ermittlungen, die vom Polizeiposten Waibstadt des Polizeireviers Sinsheim geführt werden.

Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben und sachdienliche Hinweise zu dem Fall mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07261 690-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Celina-Marie Petersen
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

