Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis: Taschendiebstahl mit anschließenden Geldabhebungen

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagvormittag wurde einer 65-jährigen Frau beim Einkaufen der Geldbeutel aus der Jackentasche entwendet und mit deren Bankkarten unbefugt Geld abgehoben.

Gegen 10:15 Uhr kaufte eine 65-Jährige in einem Geschäft in der Berliner Straße ein. Ihren Geldbeutel samt Ausweisdokumenten, Bankkarten und etwa 300 Euro Bargeld führte sie in der Außentasche des Anoraks mit sich. Einen unaufmerksamen Moment nutzte eine bislang unbekannte Person, um sich das Portemonnaie der Dame auf unbekannte Weise anzueignen. Als die Frau den Diebstahl bemerkte, musste sie ebenfalls feststellen, dass die Täterin oder der Täter bereits unberechtigterweise zwei Geldabhebungen in Höhe von insgesamt etwa 2.000 Euro bei naheliegenden Banken vorgenommen hatte.

Das Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen wegen Diebstahls und Betrugs aufgenommen.

So schützen Sie sich vor Taschendiebstahl:

   - Achten Sie auf ausreichenden Abstand zu fremden Personen.
   - Nehmen Sie nur so viel Bargeld und Zahlungskarten mit wie nötig.
   - Tragen Sie Bargeld und Zahlungskarten in verschiedenen, 
     verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung möglichst nah am 
     Körper.
   - Bewahren Sie Kredit- und Bankkarten und PIN getrennt voneinander
     auf und lernen Sie die PIN auswendig.
   - Tragen Sie die Tasche mit der Verschlussseite zum Körper.
   - Lassen Sie Taschen und Wertgegenstände (Handy/Laptop) niemals 
     unbeaufsichtigt.
   - Achten Sie vor allem im Gedränge besonders auf Ihre Wertsachen 
     und Taschen.

Weitere Informationen und Tipps, wie Sie sich vor Diebstahl schützen können, finden Sie auch online unter: https://praevention.polizei-bw.de/praevention/betrugdiebstahl/.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Anna Mifka
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

