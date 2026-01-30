Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte versuchen zwei Baumstumpfe im Dämmelwald anzuzünden - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Im Verlauf des Donnerstags versuchten bislang unbekannte Personen zwei Baumstümpfe im Dämmelwald in Brand zu setzen. Gegen 10:30 Uhr wurde durch einen Anwohner ein rauchender Baumstumpf an einem Waldweg in der Nähe der Parkstraße festgestellt. Im Inneren des ausgehöhlten Baumstumpfes, qualmte angebranntes Papier.

Vier Stunden später, gegen 14:30 Uhr, meldete eine Spaziergängerin mitten im Dämmelwald erneut einen Baumstumpfbrand. In diesem Fall rückte die Freiwillige Feuerwehr Wiesloch aus und löschte die Flammen im Inneren des Baumstumpfes.

Aufgrund der regnerischen Witterungsverhältnisse war ein Übergreifen auf umliegendes Gehölz in beiden Fällen glücklicherweise nicht möglich.

Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen und sucht Personen, die im Verlauf des Donnerstags Verdächtiges in und um den Dämmelwald wahrgenommen haben oder sachdienliche Hinweise zu diesen Vorfällen mitteilen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06222 5709-0 zu melden.

