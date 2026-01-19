POL-LM: +++Einbruch in Einfamilienhaus+++Baufahrzeug aufgebrochen+++ Bei Alarmfahrt, Unfall mit Betrunkenem +++Auto überschlägt sich+++Alkohol entwendet und mit Messer gedroht+++

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

Limburg (ots)

1. Einbruch in ein Einfamilienhaus,

Weilmünster-Laubuseschbach, Kornstraße, 16.01.2026, 17:00 Uhr bis Sonntag, 18.01.2026, 18:45 Uhr

Am Wochenende sind Einbrecher in ein Haus in Laubuseschbach eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten im rückwärtigen Bereich des Einfamilienhauses die Terrassentür gewaltsam auf und gelangten so ins Innere. Dort durchsuchten die bisher Unbekannten das komplette Haus und entnahmen Schmuck und einen Tresor. Durch das gewaltsame Eindringen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro. Das Stehlgut wird auf circa 1.000 Euro geschätzt. Die Täter konnten unerkannt flüchten. Die Kriminalpolizei in Limburg nimmt Hinweise unter der Nummer (06431) 9140-0 entgegen.

2. Baufahrzeug aufgebrochen,

Elz, Ahlbacher Weg, Montag, 19.01.2026, 00:30 Uhr

In der Nacht von Sonntag auf Montag, gegen 00:30 Uhr, wurde im Bereich Elz ein Baufahrzeug aufgebrochen. Der bislang unbekannte Täter manipulierte mit einem unbekannten Werkzeug am Schloss der Heckklappe und verschaffte sich so Zugang zur Ladefläche des Fahrzeuges. Dort entnahm der Dieb einen Akkuschrauber und entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung. Ein Zeuge konnte den Täter beobachten und gab an, dass dieser schwarz gekleidet war. Weitere Angaben zur Person des Täters liegen bislang nicht vor. Die Kriminalpolizei in Limburg nimmt Hinweise unter der Nummer (06431) 9140-0 entgegen.

3. Bei Alarmfahrt, Unfall mit Betrunkenem, Limburg a.d. Lahn, B49 Ecke B 8, Sonntag, 18.01.2026, 17:19 Uhr

Am Sonntagabend kam es auf der B49 im Kreuzungsbereich zur B8 zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Ein Polizeieinsatzfahrzeug war auf dem Weg zu einem dringenden Einsatz, als es zu der Kollision mit einem betrunkenen Autofahrer kam. Eine 28-jährige Polizeibeamtin war mit ihrem Einsatzfahrzeug auf der B49 in Richtung Limburg unterwegs und beabsichtigte, im Kreuzungsbereich zur B8 geradeaus weiterzufahren. Der 41-jährige Fahrzeugführer fuhr die B8 aus Richtung Elz und wollte an der Kreuzung auf die B49 in Richtung Weilburg abbiegen. Aufgrund des dringenden Einsatzes war das Polizeifahrzeug mit eingeschaltetem Blaulicht unterwegs und passierte eine gerade auf Rot wechselnde Ampel. Der 41-Jährige übersah das Einsatzfahrzeug und fuhr bei grüner Ampel in den Kreuzungsbereich, wo es zur Kollision kam. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf Alkoholgenuss beim 41-Jährigen. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Im Krankenhaus wurde eine Blutentnahme durchgeführt, sein Führerschein sichergestellt, und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. Die Polizeistation Limburg nimmt Hinweise zur Sache unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

4. Auto überschlägt sich,

Weilmünster-Langenbach, L3063, Sonntag, 18.01.2026, 18:55 Uhr

Am Sonntagabend kam es auf der L3063 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 19-jähriger Fahrzeugführer leicht verletzt wurde. Der junge Mann befuhr mit einem schwarzen BMW die L3063 von Heinzenberg in Richtung Weilmünster. Im Kurvenbereich überholte er ein vorausfahrendes Fahrzeug. Aufgrund unangepasster Geschwindigkeit verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen PKW, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam im angrenzenden Straßengraben zum Liegen. Der Fahrzeugführer zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden am Fahrzeug beläuft sich auf rund 30.000 Euro. Der BMW musste abgeschleppt werden. Die Polizeistation Weilburg nimmt Hinweise zur Sache unter der Telefonnummer (06471) 9386-0 entgegen.

5. Alkohol entwendet und mit Messer gedroht, Bad Camberg, TuR Bad Camberg-West A3, Sonntag, 18.01.2026, 14:16 Uhr bis 19:24 Uhr

Am Sonntagabend kam es zu einem Vorfall an der Rastanlage in Bad Camberg, bei dem ein stark alkoholisierter Lkw-Fahrer zunächst alkoholische Getränke aus einer Tankstelle entwendete und anschließend einen Mitarbeiter mit einem Küchenmesser bedrohte. Der 44-jährige Lkw-Fahrer betrat um 14:16 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle und entnahm alkoholische Getränke sowie Souvenirs aus der Verkaufsabteilung. Ein Zeuge konnte den Diebstahl beobachten und informierte das Personal. Der Fahrer verließ die Tankstelle, ohne zu bezahlen. Ein Mitarbeiter stellte ihn daraufhin und übergab ihn der Polizei, die vor Ort eintraf. Nachdem der 44-Jährige zunächst zur Dienststelle verbracht und nach Abschluss der ersten Maßnahmen wieder zu seinem Lkw zurückgebracht worden war, kam es kurz darauf zu einem weiteren Vorfall. Der Lkw-Fahrer kehrte um 19:24 Uhr zur Tankstelle zurück und bedrohte den gleichen Mitarbeiter, der ihn zuvor überführt hatte, mit einem Küchenmesser. Der Mann war in diesem Moment stark alkoholisiert und konnte von den anwesenden Beamten im Nahbereich festgestellt und festgenommen werden. Die Beamten führten einen Atemalkoholtest durch, der einen Wert von über 2,7 Promille ergab. Aufgrund der erneuten Vorkommnisse wurde der Mann zur Dienststelle sistiert. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der 44-Jährige zur Verhinderung weiterer Straftaten dem Polizeigewahrsam zugeführt. Gegen den Lkw-Fahrer wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Die Polizeiautobahnstation Wiesbaden nimmt Hinweise zur Sache unter der Telefonnummer (0611) 345-4140 entgegen.

