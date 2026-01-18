PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Widerstand nach Trunkenheitsfahrt +++ Diebstahl aus offenem Fahrzeug +++ Geparkter PKW beschädigt

Limburg (ots)

1. Widerstand nach Trunkenheitsfahrt,

Waldbrunn-Fussingen, Hausener Straße,

Samstag, 17.01.2026, 22:40 Uhr

(akr) Am Samstagabend leistete ein Mann in Waldbrunn-Fussingen Widerstand, nachdem er zuvor unter Alkoholeinfluss Auto gefahren war.

Gegen 22:20 Uhr fiel einem aufmerksamen Verkehrsteilnehmer in Waldbrunn-Fussingen ein dunkler Mercedes Kleinbus mit verkehrsunsicherer Fahrweise auf. Die alarmierte Polizeistreife konnte das Fahrzeug samt dem 31-jährigen Fahrer schließlich antreffen und einer Kontrolle unterziehen. Hierbei konnte deutlicher Alkoholgeruch beim Fahrer festgestellt werden. Als die Beamten den 31-Jährigen daraufhin zur nächsten Polizeistation bringen wollten, weigerte er sich aus dem Fahrzeug auszusteigen, leistete bei der anschließenden Festnahme Widerstand und beleidigte die eingesetzten Polizisten. Geholfen hat es ihm jedoch nichts: Schlussendlich führte ein Arzt eine Blutentnahme durch. Im Anschluss daran wurden der Mann von der Polizeistation aus entlassen. Gegen ihn wird nun wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie Trunkenheit im Verkehr und Beleidigung ermittelt.

2. Diebstahl aus offenem Fahrzeug,

Limburg, Westerwaldstraße,

Samstag, 17.01.2026, 13:45 Uhr

(akr) Am Samstagmittag ist auf einem Supermarktparkplatz in der Westerwaldstraße in Limburg eine Handtasche aus einem unverschlossenen Fahrzeug entwendet worden.

Eine 41-Jährige verstaute dort zunächst ihre Einkäufe in einem schwarzen Mercedes und brachte anschließend ihren Einkaufswagen zurück zum Unterstand. Als sie kurz darauf zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass ihre Handtasche vom Beifahrersitz entwendet wurde.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen unter 06431/9140-0 an die Polizei in Limburg zu wenden.

3. Geparkter PKW beschädigt,

Limburg, Graupfortstraße,

Freitag, 16.01.2026, 18:30 Uhr bis Samstag, 17.01.2026, 02:30 Uhr

(akr) In der Nacht von Freitag auf Samstag ist in der Graupfortstraße in Limburg ein abgestellter PKW mutwillig beschädigt worden.

Die 22-Jährige Eigentümerin stellte ihren orangenen Nissan Micra am Freitagabend in der Graupfortstraße in einer Parkbucht ab. Als sie am frühen Samstagmorgen zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass der PKW im Bereich der Fahrertür mutwillig beschädigt wurde. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von circa 1000 EUR.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen unter 06431/9140-0 an die Polizei in Limburg zu wenden.

