POL-LM: +++ Randaliert, gedroht und Polizisten angespuckt +++ Motorroller gestohlen +++ Schlägerei in der Innenstadt +++ Pfefferspray am Busbahnhof eingesetzt +++

Limburg (ots)

1. Randaliert, gedroht und Polizisten angespuckt, Limburg, Holzheimer Straße, Donnerstag, 15.01.2026, 18:10 Uhr

(wie) Am Donnerstagabend hat ein Mann in Limburg randaliert, Menschen bedroht und bei seiner Festnahme einen Polizisten bespuckt. Der 26-Jährige betrat gegen 18:10 Uhr trotz eines gegen ihn bestehenden Hausverbotes eine Gaststätte in der Holzheimer Straße. Als er der Lokalität verwiesen wurde, reagierte der Mann aggressiv und musste vor die Tür gebracht werden. Hierbei schrie er laut umher und bedrohte die Umstehenden mit dem Tod. Zudem schlug er um sich und soll auch eine Person getroffen haben. Bis zum Eintreffen der Polizei konnte der 26-Jährige festgehalten werden. Als die Beamten an den Randalierer herantraten und ihn festnahmen, spuckte dieser einen der Polizisten an und traf ihn am Hals. Der stark alkoholisierte Mann wurde mit zur Dienststelle genommen und schließlich zur Ausnüchterung und Verhinderung weiterer Straftaten über Nacht in einer Zelle untergebracht. Der 26-Jährige wird sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen.

2. Motorroller gestohlen,

Weilburg, Bundesstraße 456, Montag, 12.01.2026, 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr

(wie) Am Montag ist auf der Bundesstraße bei Weilburg ein Motorroller gestohlen worden. Eine 33-Jährige befuhr mit einem schwarzen Peugeot Motorroller die B 456 in Richtung der B 49. Da der Roller plötzlich Probleme machte und nicht mehr fahrbereit war, stellte sie das Zweirad auf einer Grünfläche bei der Abfahrt Waldhausen ab. Als sie gegen 17:00 Uhr wieder zu dem Abstellort zurückkehrte, musste sie feststellen, dass Unbekannte den Motorroller mit dem Versicherungskennzeichen 459-BML gestohlen hatten. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06471/ 9386-0 um Hinweise.

3. Schlägerei in der Innenstadt,

Limburg, Dr.-Wolff-Straße, Donnerstag, 15.01.2026, 16:40 Uhr

(wie) Am Donnerstagnachmittag ist es in der Limburger Innenstadt zu einer Schlägerei gekommen. Mehrere Zeugen verständigten gegen 16:40 Uhr die Polizei, da sich im Bereich der City Arkaden mehrere junge Männer schlagen würden. Mehrere Streifen eilten zur Dr.-Wolff-Straße und suchten nach den Streithähnen. Diese sollen um die 25 Jahre alt, südländisch aussehend und schwarz gekleidet gewesen sein. Trotz mehrerer Kontrollen konnten die wahrscheinlichen Täter nicht ausfindig gemacht werden. Ein von den Flüchtigen angegriffener 29-Jähriger wurde befragt, wollte aber keine Angaben machen.

Hinweise werden unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 erbeten.

4. Pfefferspray am Busbahnhof eingesetzt, Weilburg, Bahnhofstraße, Donnerstag, 15.01.2026, 19:00 Uhr

(wie) In Weilburg ist am Donnerstagabend ein Mann mit Pfefferspray attackiert worden. Ein 61-Jähriger war am Busbahnhof in der Bahnhofstraße mit Jugendlichen in Streit geraten. Ein 17-Jähriger sprühte seinem Kontrahenten dabei plötzlich Pfefferspray ins Gesicht und flüchtete dann zu Fuß. Mehrere Polizeistreifen eilten zum Tatort, fahndeten nach den flüchtigen Jugendlichen und nahmen den Sachverhalt auf. Einige Verdächtige wurden im Laufe der Fahndung kontrolliert und befragt. Den Täter konnte die Polizei bei den weiteren Ermittlungen identifizieren. Der verletzte 61-Jährige wurde vom Rettungsdienst behandelt und ins Krankenhaus gebracht. Dort benahm er sich später allerdings selbst daneben und wurde von der Streife aus dem Gebäude begleitet. Die Weilburger Ermittler nehmen Hinweise unter der Rufnummer 06471/ 9386-0 entgegen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell