POL-LM: +++ Handwerkerfahrzeug aufgebrochen +++ Autospiegel abgetreten +++ Zeugen nach Unfallflucht gesucht +++ Rettungshubschraubereinsatz nach Arbeitsunfall +++

1. Handwerkerfahrzeug aufgebrochen,

Waldbrunn-Fussingen, In der Struth, Freitag, 09.01.2025 bis Montag, 12.01.2026

(wie) In Fussingen ist am letzten Wochenende ein Handwerkerfahrzeug aufgebrochen und Werkzeug daraus entwendet worden. Der Ford Transit wurde über das Wochenende auf dem Hof eines Autohauses in der Straße "In der Struth" abgestellt. Unbekannte nutzten einen unbeobachteten Moment und begaben sich zu dem Fahrzeug, wo sie die fest auf der Pritsche verbaute Werkzeugkiste aufbrachen. Aus dieser entwendeten sie dann mehrere Baumaschinen und Werkzeuge. Mit der Beute entkamen die Diebe unerkannt. Nun ermittelt die Kriminalpolizei und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

2. Autospiegel abgetreten,

Weilburg, Am Sieggraben, Montag, 29.12.2025, 08:30 Uhr bis 14:00 Uhr

(wie) Zwischen Weihnachten und Neujahr hat ein Unbekannter in Weilburg die Außenspiegel eines Pkw abgetreten. Der weiße Ford Fiesta war am Montag, den 29.12.2025 in der Straße "Am Sieggraben" abgestellt worden. Zwischen 08:30 Uhr und 14:00 Uhr näherte sich jemand dem Fahrzeug und beschädigte mutwillig die beiden Außenspiegel. Anhand der Spurenlage wird vermutet, dass die Spiegel mit roher Gewalt abgetreten wurden. Der Sachschaden wird auf 1.000 EUR geschätzt. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06471/ 9386-0 um Hinweise.

3. Zeugen nach Unfallflucht gesucht,

Limburg, Stephanshügel, Dienstag, 06.01.2026, 06:50 Uhr bis 09:00 Uhr

(wie) Nach einer Verkehrsunfallflucht am Dienstag der letzten Woche in Limburg sucht die Polizei Zeugen. Eine 60-Jährige hatte ihren weißen Fiat 500 in der Straße "Stephanshügel" abgestellt. Zwischen 05:50 Uhr und 09:00 Uhr wurde das Auto von einem vorbeifahrenden Fahrzeug linksseitig gestreift und erheblich beschädigt. Der Verursacher kümmerte sich anschließend nicht um den entstandenen Schaden, sondern setzte die Fahrt einfach fort. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf circa 7.000 EUR. Von den zuständigen Ermittlern der Limburger Polizei werden nun Zeugen des Vorfalls gesucht, Hinweise werden unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 erbeten.

4. Rettungshubschraubereinsatz nach Arbeitsunfall, Selters-Eisenbach, Am Stotz, Mittwoch, 14.01.2026, 11:10 Uhr

(wie) Am Montagvormittag musste nach einem Arbeitsunfall in Eisenbach ein Rettungshubschrauber landen. Ein 52-Jähriger hatte sich in einer Zimmerei bei der Arbeit verletzt, da er zu Fall gekommen und gegen eine Maschine geprallt war. Die Verletzungen des Mannes waren so schwerwiegend, dass die Rettungsleitstelle den Rettungshubschrauber in den Einsatz schickte und dieser nahe der Straße "Am Stotz" landete. Nach einer ersten Behandlung vor Ort wurde der Verletzte in eine Klinik nach Gießen geflogen. Die Polizei nahm erste Ermittlungen an der Unfallstelle auf und informierte das Amt für Arbeitsschutz. Es gibt derzeit keinen Hinweis auf eine strafbare Handlung.

