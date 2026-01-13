PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ In Lebensmittelgeschäft eingebrochen +++ Einbrecher in Mehrfamilienhaus +++ Widerstand nach Personenkontrolle +++ Nach Streit in Gewahrsam genommen +++

Limburg (ots)

1. In Lebensmittelgeschäft eingebrochen, Elz, Hadamarer Straße, Sonntag, 11.01.2026, 17:00 Uhr bis Montag, 12.01.2026, 08:45 Uhr

(wie) In Elz ist in der Nacht von Sonntag auf Montag in ein Lebensmittelgeschäft eingebrochen worden. Bisher unbekannte Täter näherten sich im Schutze der Dunkelheit dem Gebäude in der Hadamarer Straße. Mit roher Gewalt zerstörten sie die gläserne Eingangstür des Lebensmittelmarktes und gelangten so in das Innere. Aus dem Verkaufsraum entwendeten die Einbrecher dann eine Registrierkasse mit Bargeld. Mit der Beute im Wert von mehreren Hundert Euro verschwanden die Täter anschließend unerkannt. Nun ermittelt die Kriminalpolizei und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

2. Einbrecher in Mehrfamilienhaus,

Limburg-Staffel, Danziger Straße, Montag, 12.01.2026, 14:30 Uhr bis 22:00 Uhr

(wie) Am Montag sind Einbrecher in ein Mehrfamilienhaus in Staffel eingestiegen. Die Täter begaben sich zwischen 14:30 Uhr und 22:00 Uhr zu dem Gebäude in der Danziger Straße. Nachdem sie sich gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus verschafft hatten, durchsuchten die Einbrecher die Wohnungen nach Wertgegenständen. Offenbar ohne Beute verließen sie anschließend das Haus wieder. Sie hinterließen einen Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

3. Widerstand nach Personenkontrolle,

Limburg, Bahnhofsplatz, Montag, 12.01.2026, 18:15 Uhr

(wie) Bei einer Personenkontrolle am Limburger Bahnhof ist es am Montagabend zu erheblichen Widerstandshandlungen und Bissversuchen gekommen. Ein 31-Jähriger sollte gegen 18:15 Uhr auf dem Bahnhofsplatz von einer Streife der Bundespolizei kontrolliert werden. Hierbei wurde der Mann sofort sehr aggressiv und wehrte sich gegen die Maßnahme der Polizei. Bei der folgenden Festnahme zur Identitätsfeststellung und Durchsuchung griff der 31-Jährige die Beamten an und versuchte beide in die Finger zu beißen, was dank der Handschuhe der Beamten nicht gelang. Die zur Unterstützung eilenden Beamten der Landespolizei unterstützten bei der Festnahme, wogegen sich der Mann weiterhin mit allen Kräften wehrte. Da er auch um sich spuckte, musste ihm schließlich eine Schutzhaube aufgezogen werden. Bei der Festnahme sowie dem Transport zur Dienststelle und den folgenden Maßnahmen beleidigte und bedrohte der 31-Jährige die Beamten durchweg. Da der Mann deutlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm auf richterliche Anordnung eine Blutprobe entnommen. Zudem verblieb er die Nacht zur Ausnüchterung im Gewahrsam der Polizei. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

4. Nach Streit in Gewahrsam genommen,

Hadamar, Grünborner Weg Montag, 12.01.2026, 20:50 Uhr

(wie) Am Montagabend musste die Polizei einen Mann in Gewahrsam nehmen, da er sich nach einem Streit nicht an den Platzverweis halten wollte. Der 34-Jährige hatte zunächst an einer Bäckerei in Offheim für einen Polizeieinsatz gesorgt, da er dort einen Streit mit einer ihm bekannten Frau eskalieren ließ und schließlich sogar Passanten die Frau mit ihrem Kind vor dem Mann in Sicherheit brachten. Zur Verhinderung von weiteren Problemen erhielt der Mann bei der anschließenden Kontrolle einen Platzverweis mit der Verfügung sich auch der Wohnanschrift der Frau nicht mehr zu nähern. Als er gegen 20:50 Uhr doch wieder an der Wohnung in Hadamar auftauchte und dort für Ärger sorgte, nahmen die zur Hilfe gerufenen Polizeibeamten den 34-Jährigen zur Durchsetzung des Platzverweises in Gewahrsam.

